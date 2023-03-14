США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) назвал США и Россию лидерами по экспорту оружия в 2018-2022 годах, однако объем продаж вооружений РФ снизился на 31 процент по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Об этом говорится в докладе института о состоянии мировой торговли вооружениями.

По данным аналитиков, за последние пять лет разрыв между Соединенными Штатами и Россией значительно вырос. Так, экспорт вооружений из США увеличился на 14 процентов по сравнению с 2013-2017 годами, а их доля в глобальном объеме составила 40 процентов. Продажи российского оружия за тот же период упали на 31 процент, страна занимает 16 процентов мирового рынка по сравнению с 22 процентами годом ранее.

Среди импортеров оружия по итогам 2022 года на третье место после Катара и Индии вышла Украина. Страна с 1991 по 2021 год закупала незначительные объемы вооружений, однако после начала российской спецоперации и благодаря военной помощи западных стран Украина поднялась в списке ведущих импортеров.

Ранее главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение.