Войти
Lenta.ru

США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия

198
0
0
Источник изображения: twitter.com

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) назвал США и Россию лидерами по экспорту оружия в 2018-2022 годах, однако объем продаж вооружений РФ снизился на 31 процент по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Об этом говорится в докладе института о состоянии мировой торговли вооружениями.

По данным аналитиков, за последние пять лет разрыв между Соединенными Штатами и Россией значительно вырос. Так, экспорт вооружений из США увеличился на 14 процентов по сравнению с 2013-2017 годами, а их доля в глобальном объеме составила 40 процентов. Продажи российского оружия за тот же период упали на 31 процент, страна занимает 16 процентов мирового рынка по сравнению с 22 процентами годом ранее.

Среди импортеров оружия по итогам 2022 года на третье место после Катара и Индии вышла Украина. Страна с 1991 по 2021 год закупала незначительные объемы вооружений, однако после начала российской спецоперации и благодаря военной помощи западных стран Украина поднялась в списке ведущих импортеров.

Ранее главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Катар
Китай
Россия
США
Украина
Компании
СИПРИ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
16.03.2021
SIPRI: больше всего оружия идет на Ближний Восток (Корреспондент, Украина)
10.02.2020
Пороховая бочка планетарного масштаба
28.08.2015
«Экспорт российских вооружений ожидает стагнация»
16.04.2014
Расходы на оборону: Россия и Китай нагоняют Запад ("Deutsche Welle", Германия)
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 02:13
  • 46282
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 00:25
  • 2413
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне
  • 13.03 23:10
  • 10
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.03 23:09
  • 1
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 13.03 22:26
  • 6
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 13.03 21:49
  • 2
США задумали затопить МКС без участия России
  • 13.03 21:46
  • 2
ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам
  • 13.03 14:46
  • 1
"Их бросят в пекло". Кого Россия готовит для самых сложных задач СВО
  • 13.03 14:41
  • 0
Учения и ротация войск НАТО: Военная угроза или опасность у границ Союзного государства?
  • 13.03 12:12
  • 1
Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США
  • 13.03 07:15
  • 4
Крепёжные замки для МС-21 – «мал золотник, да дорог»
  • 12.03 23:43
  • 0
Старая стратегия новой войны
  • 12.03 20:04
  • 28
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 11.03 19:36
  • 1
В учебных заведениях Новосибирской области сделают больше бюджетных мест для нужд ОПК