Британия в ближайшие два года увеличит военный бюджет на $6 млрд

В заявлении канцелярии премьер-министра Риши Сунака отмечается, что $3,6 млрд направят на развитие ядерных сил сдерживания

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании увеличит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

В нем отмечается, что пункт об увеличении военного бюджета будет отражен в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, которая будет опубликована 13 марта. В заявлении уточняется, что £3 млрд ($3,6 млрд) будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.

В канцелярии Сунака подчеркнули, что в долгосрочной перспективе Великобритания хочет довести свои военные расходы до 2,5% ВВП (в настоящее время - чуть более 2%). В сообщении говорится, что после 2025 года оборонный бюджет будет пересмотрен в сторону дальнейшего увеличения при наличии возможностей. Британский военный бюджет составляет £48,6 млрд ($58,4 млрд) в год. Ранее местные газеты сообщали, что начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс грозился уйти в отставку, если Минобороны королевства не добьется увеличения финансирования армии на фоне растущих угроз безопасности.

Россия и Китай

Говоря об обновленном обзоре, британское правительство указало, что документ "отвечает на возникающие геополитические угрозы" - от специальной военной операции РФ на Украине до "экономического принуждения" со стороны Китая и "возросшего соперничества между государствами". В канцелярии отметили, что в новом документе будет подробно изложен подход британских властей к отношениям с КНР, чтобы "справиться с определяющим эпоху вызовом", который представляют "военная, финансовая и дипломатическая активность" Коммунистической партии Китая.

"Обзор содержит новые меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании и предложения в сфере международного развития, - сказано в заявлении. - Премьер-министр определил направление правительства для последовательного, слаженного и жесткого подхода в отношении Китая на основе национальных интересов и в координации с союзниками".

В марте 2021 года британские власти обнародовали Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором Россия была названа "наиболее острой угрозой Великобритании". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что позиционирование России как некой угрозы является для Москвы неприемлемым. При этом Китай в документе характеризовался как "самый значимый геополитический фактор в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов".

Программа AUKUS

В канцелярии Сунака добавили, что "Великобритания продолжит играть ведущую роль" в безопасности Евро-Атлантического региона и вместе с тем "консолидирует стратегический поворот" в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Именно в этой связи премьер Соединенного Королевства встретится 13 марта в Сан-Диего (штат Калифорния) с президентом США Джо Байденом и главой австралийского правительства Энтони Альбанезе для обсуждения нового этапа программы строительства атомных подлодок для Австралии с помощью британских и американских технологий в рамках трехстороннего партнерства AUKUS.

"В условиях, когда мир становится более нестабильным, а конкуренция между государствами более напряженной, Великобритания должна быть готова твердо стоять на своих позициях. За счет инвестиций в наши вооруженные силы на долгосрочную перспективу мы будем готовы к вызовам сегодняшнего дня и завтрашнего, - заявил Сунак. - Мы укрепим нашу национальную оборону, экономическую безопасность, технологические цепочки поставок и разведывательную экспертизу, чтобы гарантировать, что мы впредь не будем уязвимы перед лицом действий вражеской державы".

Обновление концепции

Обновленная версия обзора по безопасности будет представлена 13 марта главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Палате общин британского парламента и опубликована на сайте правительства. Согласно канцелярии Сунака, документ среди прочего предполагает создание нового подразделения в составе службы контрразведки МИ-5, которое будет предоставлять британским компаниям и организациям рекомендации в области безопасности.

Кроме того, кабмин королевства запустит инициативу по "экономическому сдерживанию", которая позволит закрыть лазейки по обходу санкций в отношении "нарушителей прав человека и олигархов". В новом обзоре будет содержаться пункт о двукратном увеличении финансирования общегосударственной программы по подготовке китаистов в Великобритании, в том числе посредством курсов по изучению китайского языка.

Помимо этого, будет представлена образовательная программа британского Колледжа национальной безопасности, который станет заниматься подготовкой правительственных кадров в указанной сфере. Будет создан единый фонд в области безопасности с бюджетом £1 млрд ($1,2 млрд), задачей которого станет реализация целей обзора как в королевстве, так и за рубежом. В частности, это коснется экономической безопасности и безопасности в киберпространстве, борьбы с терроризмом и защиты прав человека.

В канцелярии Сунака отметили, что британские власти дополнительно обновят стратегию королевства по развитию минерально-сырьевой базы, чтобы обеспечить "надежный доступ Великобритании к жизненно важным компонентам для современных и будущих технологий". Кроме того, указанный обзор будет содержать положение об увеличении финансирования международной службы вещательной корпорации Би-би-си на £20 млн ($24 млн).