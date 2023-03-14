Новое "чудо-оружие" России вызовет головную боль у ее противников

Sohu: новое "чудо-оружие" России бросило вызов всей украинской системе ПВО

Новый российский беспилотник бросил вызов всей украинской системе ПВО, пишет пользователь Sohu. Это "чудо-оружие" — барражирующий боеприпас "Герань-2" — затмило даже американский Switchblade. Низкая цена и простота в применении сделают этот БПЛА серьезной проблемой для любого противника Москвы.

На Украине появилось новое "чудо-оружие" по прозвищу "летающая газонокосилка". По оценкам американских сайтов, с помощью этого оружия Россия смогла найти ключ к прорыву системы ПВО ВСУ. Что же это такое? Это своего рода дрон-камикадзе, который мы также называем барражирующим боеприпасом.

Согласно статье на российском сайте, этот маленький БПЛА затмил оригинальный украинский беспилотник ТБ-2 и барражирующие боеприпасы Switchblade. Очевидно, что это небольшое, но грозное оружие бросает вызов всей системе противовоздушной обороны ВСУ.

<…>

По длительности полета БПЛА превосходит американские беспилотники Switchblade, отправленные США в качестве военной помощи Украине. Максимальная дальность полета американских аппаратов — двести километров, поэтому они не могут взлетать слишком высоко и улетать далеко.

А вот время автономного полета российской "Герани-2" — более 10 часов. Говорят, что ее дальность полета может достигать 1,8 тысячи километров. Поскольку теперь БПЛА может проводить в воздухе намного больше времени, он может покрыть всю Украину. Боевая часть беспилотника весит около 50 килограммов, а его летательные характеристики намного выше, чем у Switchblade, и он может атаковать даже бронированные цели.

Мы уже сказали, что этот дрон-камикадзе заставил Россию испытать чувство гордости. Она считает, что вся украинская система противовоздушной обороны не может противостоять этому БПЛА. ВСУ могут выпустить по нему ракету, которая стоит миллионы долларов, — и не факт, что она собьет дрон, — и только впустую потратят огромные деньги.

При этом один дрон "Герань-2" стоит всего около 20 тысяч долларов — в 100 раз меньше, чем ракета. В настоящее время этот модернизированный беспилотник является главной звездой российских войск, и его репутация все лучше и лучше.

Отсюда мы видим, что самое главное в любом вооружении — как оно применяется против конкретной техники и в конкретной боевой обстановке. Некоторые низкоуровневые БПЛА, такие как дроны-камикадзе типа "Герань-2", могут бросить серьезный вызов такой надежной системе ПВО, как на Украине. Украинские летчики говорят, что несколько раз пытались перехватить эти барражирующие боеприпасы, но у них ничего не вышло.

Так что, как мы видим, такое оружие очень экономично и просто в применении. Оно становится серьезной проблемой для системы ПВО противника и вызывает у него сильную головную боль. Конечно, никакое оружие не остается непобедимым навечно, когда-нибудь оно встретит свою Немезиду. Однако пока она не появилась. В настоящее время Киев не может решить эту проблему.