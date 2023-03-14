Немцам придется дорого заплатить за гарантии безопасности Украине

Handelsblatt: Берлин готов дорого заплатить за безопасность Украины

Американцы и европейцы заявляют, что только Киев может определять момент для начала переговоров с Москвой. Но это — лишь половина правды, считает Юрген Триттин в материале немецкого издания Handelsblatt. Без материальной поддержки Запада Украина не сможет что-то противопоставить России.

Долгое время Мюнхенская конференция по безопасности была местом дискуссий по геостратегическим проблемам, где были представлены различные точки зрения. Но на этот раз ей придали вид прежней конференции по военным вопросам* и она превратилась к попытку подтвердить имидж того Запада, которого на самом деле никогда не было. Проблемой были не те, кого не пригласили, например, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Проблемой была позиция присутствующих. Мюнхен прямо-таки распирало от ложной самоуверенности.

Показательной в этом отношении была речь Камалы Харрис (Kamala Harris). Вице-президент США потребовала положить конец безнаказанности за военные преступления, однако умолчала о том, что США заблокировали все попытки Международного уголовного суда добиться наказания американцев за преступления, совершенные ими в Ираке и Афганистане. Именно эта двойная мораль ослабляет позиции США и Европы в мире. Харрис подтвердила, что США будут поддерживать Украину "так долго, как потребуется", в то время как представители правительства в Вашингтоне дают понять, что эта помощь не может предоставляться неограниченно долго.

В действительности дебаты о том, как долго может продолжаться помощь, начались уже давно. Весьма вероятно, что этот вопрос стал одной из тем последних переговоров канцлера Шольца с президентом США Джо Байденом. Тем более, что и Китай дал понять, что не заинтересован в бесконечном конфликте.

Четче всего это было обозначено в документе от 24 февраля, в котором Китай изложил свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса. В одном из его пунктов Пекин высказал озабоченность нарушением глобальных цепочек поставок. Провозглашенная на Собрании народных представителей КНР цель обеспечить в этом году рост экономики на 5 % имеет приоритет перед "безграничной" дружбой с Россией.

Американцы и европейцы не устают уверять, что только Киев будет определять момент для начала переговоров с Москвой. Однако это – лишь половина правды. Потому что без материальной поддержки Запада Украина не сможет отвоевать свои территории и что-то противопоставить России.

То, что Европа и США предоставляют Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь, отвечает их самым насущным интересам. Потому что необходимо отбить у Владимира Путина охоту к дальнейшим военным авантюрам. Тем не менее, эта помощь не может предоставляться – как минимум со стороны США и Германии – без предварительных условий. А главные из них заключаются в том, что блок НАТО не должен быть втянут в военную конфронтацию с Россией и что военная помощь Украине будет оказываться только общими усилиями альянса.

Кроме того, совершенно очевидно, что эта помощь ограничена по времени. Громкое выступление Дональда Трампа перед правыми консерваторами в штате Мэриленд показало, что Республиканская партия США намерена сделать поддержку Украины одной из главных тем в своей предвыборной кампании. И вряд ли демократы не услышат в свой адрес обвинения в том, что они "бездумно тратят деньги" на далекую Украину, в то время как их остро не хватает в США. Озабоченность администрации США этими сигналами угадывалась и в речи Камалы Харрис в Мюнхене.

Все это имеет последствия и для Германии. Одна из причин того, что канцлер так упрямо настаивал на участии США в поставках танков на Украину, была связана с опасностью, что трампизм вновь придет к власти в США. А уже имея свои танки в местах боев, Соединенные Штаты вряд ли полностью выйдут из фронта поддержки Украины.

Вопреки тому, чего требует левый политик Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), в скором времени военный конфликт не прекратится. Россия уже заявила, что весной предпримет новое кровавое наступление. Однако к осени США, Китай и Европа должны усилить свое давление с целью прекратить военные действия. А Германия должна быть готова соответственно отреагировать на этот вызов.

Сражения удастся прекратить только при выполнении двух условий: если Путин не достигнет своих максимальных военных целей и Россия попадет в международную изоляцию, в том числе со стороны Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки. Европа должны надавить на Китай, чтобы тот добился от Москвы требуемой Пекином демилитаризации зоны Запорожской АЭС. Также необходимо способствовать увеличению экспорта зерна с Украины и более интенсивному обмену военнопленными. Предложение Бразилии взять на себя роль посредника нужно воспринять со всей серьезность, а не поспешно отвергать его.

Все эти шаги должны привести к началу переговоров об окончании военных действий, даже если это окончание не будет означать заключения перемирия и тем более мирного договора. Для Германии конец боевых действий не положит конец помощи Украине. Ей понадобятся надежные гарантии безопасности. За эти гарантии, а также за сближение Украины с ЕС придется платить, прежде всего, немцам – независимо от того, кто будет сидеть в Белом доме.

Примечание

*Так ранее называлась нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности.

Юрген Триттин (Jürgen Trittin), спикер по внешнеполитическим вопросам фракции "Союза 90/Зеленые" в Бундестаге.