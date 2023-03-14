Удалось ли турне Блинкена ослабить связи Центральной Азии с Россией

Javan: тревожные итоги визита главы Госдепа в Среднюю Азию

Перед встречей "Двадцатки" госсекретарь США Энтони Блинкен впервые отправился с визитом в Казахстан и Узбекистан. Его цель — переключить страны на сотрудничество с США и не ослаблять режим санкций. Но серьезно изменить расклад в регионе политик не смог, пишет Javan.

Турне Госсекретаря США Энтони Блинкена по странам Азии и Центральной Азии в первые числа марта этого года стало одним из самых обсуждаемых сюжетов и в региональных, и мировых СМИ. Оценки даются самые разные, но все наблюдатели сходятся в одном: эта поездка главы американской дипломатии в один из самых важных, с геополитической точки зрения, регионов мира, не останется без последствий. Представляет интерес, какие оценки визиту Блинкена дают местные наблюдатели и комментаторы. Один из экспертов по политическим проблемам региона высказался о визите американского госсекретаря так: "Элита местных центральноазиатских республик прилагает, как видно, немалые усилия к тому, чтобы извлечь как можно больше выгод из нынешнего фактора противостояния сверхдержав, но одновременно они вовлекают и свои собственные, вверенные им государства и народы, в весьма опасную авантюру".

Как раз такое видение ситуации представил местный эксперт. Политолог и специалист в области региональной безопасности Сергей Кожемякин написал по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Центральную Азию подробное эссе, с содержанием которого удалось ознакомиться корреспонденту информагентства "Фарс" в Душанбе. В своем эссе он подчеркнул, в частности, следующее: "Авантюра, в которую втягивает свои собственные страны и народы местная политическая элита, пытаясь играть на противоречиях сверхдержав и извлекать из этого выгоду, может оказаться крайне опасной, тем более тут возможна даже военная авантюра, у которой последствия будут очень тяжелыми, да и просто непредсказуемыми".

На нынешнем этапе глобальной перестройки системы международных отношений даже самые незаметные и малозначительные действия основных игроков региональной политики и глобальной геополитики вовсе не случайны – они преследуют серьезные долгосрочные цели, и недавний визит буквально на днях Госсекретаря США Энтони Блинкена в Центральную Азию можно обсуждать и трактовать именно подобном ключе.

За более чем три десятилетия независимого существования пяти центральноазиатских республик, контакты между ними (республиками Центральной Азии) и самими США некогда не прерывались. Более того, иногда они осуществлялись даже с завидной регулярностью. Поскольку Америка считает себя единственной сверхдержавой, имеющей право диктовать свою волю всему миру, она не может быть равнодушной к происходящему в Центральной Азии. Ключевое географическое положение в центре Евразии и богатые ресурсы (уран, нефть, газ, золото и др.) поставили Среднюю Азию в ряд регионов, считающихся очень важными для обеспечения национальных интересов Вашингтона. Причем даже не интересов государства как такового, но интересов элиты (или группировки), которая в данный момент находится у руля руководства Соединенными Штатами.

Соединенные Штаты работают над укреплением своих позиций в этом регионе с 1990-х годов и оказывают влияние в экономической, политической, информационной и культурной сферах. И важным шагом в отношениях и сотрудничестве Вашингтона с этим регионом считается создание в 2015 году формата "5+1", который обеспечил контекст для регулярных и плановых контактов между США и странами Центральной Азии, на уровне глав министерств иностранных дел. И для достижения желаемых целей, помимо межгосударственных контактов и публичной дипломатии, Америка также использует различные механизмы мягкой силы. Через "альтернативные" СМИ и разного рода неправительственные организации, ориентированные на Запад и либеральные ценности, а также с помощью различных программ, которые финансируют США, и, шире – Запад, Вашингтону удалось сформировать хоть и немногочисленное, но активное и влиятельное лобби, присутствующее в самых разных сферах, начиная от системы образования, и до военных и служб безопасности. Будет уместным упомянуть, что в двух государствах региона из пяти, в Казахстане и Кыргызстане, подобные прозападные группировки имеют прочные корни и обеспечивают существенное влияние.

Однако в то же время элиты в Вашингтоне осознают, что пока не могут конкурировать с Россией и Китаем напрямую в этом регионе. Большой успех региональной политики Америки в Центральной Азии, достигнутый в первом десятилетии нового века созданием в этом регионе военных баз, был возможен только при неформальном согласии на то Москвы и Пекина. Но, как только этот так называемый консенсус перестал достигаться, американцы тоже утратили важный элемент в цепочке всех других элементов, которые обеспечивали Соединенным Штатам их прочное и эффективное присутствие в Центральной Азии.

Однако за последний год ситуация резко изменилась, и соперничество крупных держав стало уже совершенно очевидным. Сейчас Вашингтон пытается четко дать всем понять, что не допустит пересмотра миропорядка и усиления своих конкурентов, основными из которых являются Китай, Россия и Иран.Переход к фазе открытой эскалации привел к противостоянию во всех ключевых регионах, включая Восточную Европу, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион и, конечно же, Центральную Азию. По этой причине события, ранее рассматривавшиеся как рутинные, приобрели сегодня гораздо более важное значение.

Ярким примером таких событий, значение которых резко и стремительно меняется, можно считать данный визит министра иностранных дел США в Казахстан и Узбекистан, а также проведение общей встречи в том же формате "5+1". Как мы полагаем, прошедший визит американского госсекретаря имеет как бы два "слоя", или две составляющих. Первый "слой", который и более важный, на наш взгляд, символичнее. Он заключается в том, что Госсекретарь США прибыл в регион буквально спустя несколько дней после первой годовщины начала российской специальной военной операции на Украине. Другой же состоит в том, что Блинкен посетил страны Центральной Азии перед поездкой в ​​Индию для участия в саммите "Большой двадцатки", а также для проведения четырехсторонних переговоров, направленных на формирование альянса США, Индии, Австралии и Японии, создаваемого для противодействия влиянию Пекина. Таким образом, Вашингтон намеревался продемонстрировать свое влияние на региони одновременно послать сигнал России и Китаю о том, что страны, имеющие с Москвой и Пекином тесные отношения, то есть, республики Центральной Азии, готовы также к расширению взаимодействия и сотрудничества с США.

Таким образом, эта вторая составляющая центральноазиатского визита Блинкена содержала конкретные предложения, направленные на укрепление здесь позиций Вашингтона. В частности, Блинкен предлагал выделение Соединенными Штатами 25 миллионов долларов на экономическое и социальное развитие Центральной Азии и, ни больше, ни меньше, компенсацию ущерба, причиненного введением санкций против России. Известно, что страны Центральной Азии, особенно Казахстан, после введения антироссийских санкций в довольно значительной степени свернул степень торгово-экономического взаимодействия с Россией, во имя сохранения пресловутой "многовекторности" внешней политики, а также руководствуясь целью оставить открытым как можно шире окно для сотрудничества с западными странами, добиться от них получения кредитов и финансовых вливаний "в благодарность" за отказ помогать России обходить введенные западными странами экономические санкции. Однако не прошло и года с начала подобной политики "сидения на двух стульях", как это уже довольно существенно сказалось на экономическом благополучии Казахстана, как страны-локомотива центральноазиатской экономики: быстро диверсифицировать традиционные экономические связи с Россией оказалось непросто. Но, разумеется, обещание Блинкеном "пряника" тут же сопровождалось и "кнутом" – все обещанное страны региона получат в случае, если и далее не будут помогать Москве в обходе санкций, потому что в противном случае они в полной мере "вкусят" горечь своего неповиновения.

Находясь в регионе, высокопоставленный американский гость не скрывал своего желания видеть страны региона в стане союзников Вашингтона. Он использовал и соответствующую риторику – в частности, на пресс-конференции Блинкен призывал все страны "объединиться, чтобы противостоять России". При этом глава американского дипведомства прозрачно намекнул, что и каждая из стран региона тоже может стать жертвой России. Таким образом, здесь уже имеет место не просто "кнут и пряник", а откровенный шантаж и запугивание – традиционные механизмы американской внешней политики.

Таким образом, гегемонистские цели США в регионе были довольно четко сформулированы, но, несмотря на это, представляется, что центральноазиатские элиты пока все же продолжат пытаться двигаться по довольно скользкому, но "многоаспектному" или многовекторному внешнеполитическому пути, который они выбрали в 1990-е годы. Резкий отказ от взаимодействия с Россией, имеющего реальные объемы и приносящего реальную выгоду, вместо американского "журавля в небе", может стоить странам региона слишком дорого. В качестве примера, можно привести довольно обтекаемый ответ, который дал на предложения Блинкена президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Он выразил американской делегации благодарность за "поддержку независимости, территориальной целостности и национального суверенитета" его страны, и заверил, что визит Блинкена "очень важен, особенно с точки зрения создания большей мотивации для стратегического сотрудничества между двумя странами". То есть, выражение благодарности налицо, однако никаких конкретных обещаний в ответ на предложения Вашингтона пока дано не было.

Аналогично прореагировало на предложения высокопоставленного американского гостя и руководство Республики Узбекистан. Помимо обсуждения двусторонних отношений, в Ташкенте обсудили также тему "рамочного соглашения о Совете по торговле и инвестициям между странами Центральной Азии и Америкой" (TIFA), рассмотрение которого планируется в ближайшее время в узбекском городе Самарканде. То есть, опять же, ничего конкретного американской делегации узбекская сторона, подобно казахской, также не предложила.

Но все же, кажется, что Вашингтон может считать цели поездки Госсекретаря в Центральную Азию в целом достигнутыми.Да, на первый взгляд, поездка Блинкена не принесла пока никаких важных договоренностей, но похоже, что такая цель и не стояла на повестке дня в связи с этим визитом. Для США было важно подать соответствующий сигнал и местным элитам, и всему миру, и, главное, России и Китаю, которые имеют пока определяющее влияние в этом ключевом регионе. Это был маленький шажок со стороны Вашингтона, но определенно, вслед за ним последуют и другие, более решительные, по укреплению своего влияния. В дальнейшем же, в качестве второго шага, не исключена возможность поставить вопрос о возвращении в регион военных баз НАТО под предлогом "борьбы с террористическими угрозами, исходящими из Афганистана".

Со стороны местных элит также имел место сигнал о готовности взаимодействовать с Вашингтоном, но пока, вероятно, не в той форме и объемах, которые устроили бы США. Центральноазиатские руководители, очевидно, хотят извлечь выгоду из создавшегося положения. Однако, похоже, что избранный ими путь весьма скользкий, ненадежный и попросту опасный. Особенно опасным такой путь может показаться, если вспомнить пример Украины, где все в свое время также начиналось со щедрых обещаний Запада. Но завершилось все государственным переворотом. Вот и центральноазиатские элиты, пытаясь извлечь как можно больше пользы из создавшегося положения, выторговать льготы, кредиты и финансовые вливания Запада, но при этом не обрывать стремительно каналы взаимодействия с Россией, рискуют втянуть свои страны в очень опасные авантюры. Авантюры, которые могут быть чреваты не только политическими последствиями, но более тяжкими – уже военного характера.

Javan– Обзор международных новостей/Первая полоса