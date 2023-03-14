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ТАСС

Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине

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Вольфганг Ишингер
Вольфганг Ишингер.
Источник изображения: © AP Photo, Matthias Schrader

По мнению Вольфганга Ишингера, западные страны не должны принуждать Киев к переговорам с Москвой

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Запад не должен принуждать Украину к переговорам с Россией, но уже сейчас следует задуматься о том, каким мог бы быть мирный процесс. Об этом написал в гостевой статье для газеты Tagesspiegel бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Выдержки публикует в воскресенье агентство DPA.

"Запад должен уже сейчас задаться мыслью о мирном процессе", - считает эксперт. "Наряду с поставками оружия и финансовой поддержкой нам нужно предложить перспективы тем, кто в США и Германии все больше задается критическими вопросами", - добавил он.

"Разумеется, не может идти и речи о том, чтобы прямо сегодня требовать от Украины готовности к переговорам", - отметил эксперт. "Сейчас самое время для запуска мирного процесса для Украины", - добавил Ишингер.

Он предложил "создать посредническую группу", которая могла бы "в надлежащий момент" сыграть роль в возможных переговорах. В эту группу, по его мнению, должны входить как минимум Великобритания, Германия, США и Франция. В качестве второстепенных кандидатов Ишингер назвал ООН, Европейский союз, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО, а также несколько стран - Испанию, Канаду, Польшу, государства Прибалтики. Представители этой посреднической группы, в понимании эксперта, должны "постоянно встречаться на уровне министров иностранных дел". 

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