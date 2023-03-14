Войти
Lenta.ru

Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО

217
0
0
Высокоточная планирующая бомба 9-А-7759 «Гром»
Высокоточная планирующая бомба 9-А-7759 «Гром».
Источник изображения: Фото: bmpd.livejournal.com

Войска ВКС России начали применять в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине новейший высокоточный боеприпас «Гром». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».



По его информации, обломки комплекса ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) были обнаружены на территории Украины. Максимальная высота запуска «Грома» составляет более десяти километров, с этой высоты боеприпас летит на максимальную дистанцию.

Отмечается, что «Гром» прошел испытания в конце 2018 года, однако за пределами полигонов и выставок замечен не был. Его применение может существенно увеличить огневую мощь авиации ВКС России против наземных целей украинских военных.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что благодаря совместной работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) российским бойцам удается уничтожить дроны ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
23.12.2022
Военный эксперт назвал возможные сроки интеграции БПЛА ВС РФ в единую сеть
05.10.2022
Маск ответил на украинские обвинения в «пророссийской» позиции
13.01.2022
Die Zeit (Германия): Путин хочет ограничить НАТО
16.04.2021
У Украины есть два варианта: НАТО или вооружения и, возможно, ядерный статус — посол Мельник (Укрiнформ, Украина)
12.06.2019
На $50 млн больше: Конгресс увеличит военную помощь Украине
03.09.2013
М.Погосян: "Портфель имеющихся заказов обеспечит стабильное развитие ОАК"
23.04.2007
И ДРУЖБА ВРОЗЬ, И РАКЕТЫ ТОЖЕ... При любом исходе кризиса на Украине Москве не удастся сохранить Киев в партнерах - Анатолий Цыганок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 02:13
  • 46282
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 00:25
  • 2413
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне
  • 13.03 23:10
  • 10
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.03 23:09
  • 1
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 13.03 22:26
  • 6
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 13.03 21:49
  • 2
США задумали затопить МКС без участия России
  • 13.03 21:46
  • 2
ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам
  • 13.03 14:46
  • 1
"Их бросят в пекло". Кого Россия готовит для самых сложных задач СВО
  • 13.03 14:41
  • 0
Учения и ротация войск НАТО: Военная угроза или опасность у границ Союзного государства?
  • 13.03 12:12
  • 1
Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США
  • 13.03 07:15
  • 4
Крепёжные замки для МС-21 – «мал золотник, да дорог»
  • 12.03 23:43
  • 0
Старая стратегия новой войны
  • 12.03 20:04
  • 28
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 11.03 19:36
  • 1
В учебных заведениях Новосибирской области сделают больше бюджетных мест для нужд ОПК