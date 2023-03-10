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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры

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«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры
«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры.
Источник изображения: belvpo.com

В Запорожской и Днепропетровской области, уровень воды в Днепре продолжает падать, а в верховьях реки, в Беларуси – значительно подниматься.

По данным Белгидромета Беларуси на притоке Припяти, реке Птичь у д. Першая Слободка, уровень воды уже превышает опасную высокую отметку на 1 см и продолжает подниматься. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Припяти у г. Петриков и ее притоке – реке Случь у аг. Ленин, до их достижения остается 3 см и 8 см соответственно.

Вероятнее всего, данный рукотворный процесс, сознательно организованный киевским режимом в верховьях Днепра путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, свидетельствует о том, что весной киевский режим будет использовать обмелевший Днепр и его притоки вблизи Запорожья для своего контрнаступления на Мелитополь – Бердянск.

Предполагаем, что падение уровня воды в Днепре, позволит использовать понтонные переправы ВСУ вблизи Запорожья для переброски военной техники и наступления на юг для отрезания сухопутного коридора в Крым. Как отмечают наши подписчики из Запорожья, ширина реки на некоторых участках едва достигает 100 метров, а некоторые притоки обмелили так, что их и вовсе можно преодолеть вброд.

Между тем, коллективный Запад, курирующий киевский режим готовится к «весеннему наступлению». Для реализации своих планов на Украину активно перебрасываются танковые мостоукладчики немецкого и американского производства. Так, в ближайшее время США поставят для ВСУ мостоукладчики AVLB (Armored Vehicle-Launched Bridge), которые были анонсированы в новом пакете военной помощи на 400 млн долларов. В свою очередь, немцы еще в прошлом году поставили 16 таких машин, а в 2023 году уже успели анонсировать поставку ещё 15 мостоукладчиков Biber. Кроме того, в середине февраля Украина получила от Швеции 6 катеров, которые можно использовать в качестве понтонных переправ.

Очевидно, что данные средства поступают в ВСУ для преодоления тяжелой техникой «природной полосы препятствий» при наступательных действиях – преодолении обмелевших притоков Днепра. Об этом уже заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Судя по тому, что происходит на фронтах, по тем подразделениям, которым готовится передача новых вооружений и техники, мы все-таки видим, что контрнаступление (украинских войск) будет. Американцы очень гибко реагируют на происходящее на фронте, они смотрят, как мы меняемся, какие средства и силы, какую линию обороны мы готовим и как они будут ее прорывать», – заявил Клинцевич.

Стоит отметить, что все признаки свидетельствует о том, что Запад формирует так называемые «ударные кулаки». Этому свидетельствует, как поставки тяжелого вооружения: основные боевые танки, БМП, ББМ различного класса, РСЗО, артиллерия, а также боеприпасы к ним, так и уже прошедшие обучение в западных странах украинские боевики, которые и составят основной «костяк» ударной группировки.

Вместе с тем, огромный резонанс в СМИ появился из-за фото и видеоматериалов огромного количества американской военной техники, которая еженедельно прибывает в европейские порты Германии и Польши. Данная техника пока не отправляется в зону боевых действий на Украину, а накапливается вблизи границ Союзного государства. Часть ВВСТ будет задействована для «весеннего контрнаступления» ВСУ на южном направлении, а часть якобы останется для учений альянса Atlantic Resolve-23 и Defender Europe-23.

Стоит напомнить, что вскоре украинские боевики также получат высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью в 150 км для РСЗО Himars. Немаловажным фактом является и то, что на сегодняшний день в распоряжении киевского режима имеется более 4 тыс. беспилотников (типа «Стриж», «Гром») без учёта коммерческих квадро- и мультикоптеров, а так же до 500 барражирующих боеприпасов. Подчеркнём ещё и то, что сегодняшние производственные мощности украинской оборонной промышленности до сих пор позволяют осуществлять сборку до 50 ед. таких боеприпасов в месяц.

Примечательным фактом является то, что более 50% имеющихся БПЛА и большую часть барражирующих боеприпасов дальнего действия киевский режим планирует использовать для применения в ходе наступательной операции на юге. 

Таким образом, «весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более четкие контуры и с учётом вышеперечисленного является весьма вероятной.

Николай Крылов

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