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ТАСС

На Украине признали, что не могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

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Пуск крылатой ракеты "Кинжал"
Пуск крылатой ракеты "Кинжал".
Источник изображения: Минобороны РФ/ТАСС

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Киев ожидает поступления в страну американских систем ПВО Patriot, "но и они не панацея", поскольку их нужно много

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способна сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом в четверг заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Наши средства противовоздушной обороны способны сбивать крылатые ракеты. <...> К сожалению, имеем ракеты "Кинжал" и Х-22, <...> мы не можем пока противодействовать этим ракетам, поскольку это ракеты, которые летят по баллистической траектории. А у нас нет средств против них", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

По словам Игната, командование ВСУ ожидает поступления в страну американских систем ПВО Patriot, "но и они не панацея", поскольку таких средств нужно довольно много.

Как заявили журналистам ранее в четверг в Минобороны РФ, Вооруженные силы (ВС) России нанесли по объектам на Украине массированный удар возмездия в ответ на теракт в Брянской области. В ведомстве уточнили, что удар наносился в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по "ключевым объектам военной инфраструктуры", оборонным предприятиям и обеспечивающим их объектам энергетики.

Ранее украинская сторона сообщала о серии взрывов в разных регионах и повреждении объектов критической инфраструктуры, в том числе трех тепловых электростанций.

"Кинжал" - новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета "Кинжал" обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей. На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы "Кинжал" находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине. 

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