Защитники Крыма отбили очередной налет украинских дронов

Севастопольцы готовятся к отражению новых атак и сами создают морские беспилотники

На начало весны потери украинской стороны в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) вплотную приблизились к 3,3 тыс. единиц всех типов. Как следует из сводок МО РФ, в отдельные дни российские войска, задействованные в зоне специальной военной операции (СВО), сбивают по 15–20 вражеских БПЛА.

Однако большой объем помощи Запада позволяет Киеву поддерживать численность беспилотной авиации на довольно высоком уровне. Кроме прочего это позволило Вооруженным силам Украины (ВСУ) проводить зиму налетами БПЛА вглубь территории РФ. Большинство нападений было успешно отражено российскими средствами ПВО.

Повысить слаженность в действиях разнородных сил помогают маневры по примеру тех, что 4 марта провели военные моряки, проходящие службу на главной базе Черноморского флота. Утром губернатор Севастополя предупредил жителей не переживать по поводу «громких хлопков», которые могли возникнуть в ходе учений. А днем ранее жители и гости города стали свидетелями интенсивных полетов авиации: на низкой высоте у береговой черты пролетали перехватчики МиГ-31, многоцелевые истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Хорошая оснащенность и высокая боеготовность защитников Крыма помогли отразить массированную атаку украинских дронов на полуостров 1 марта. Российские военные моряки, расчеты средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отработали на отлично: в ночь на первый день весны им удалось обезвредить 10 вражеских БПЛА.

Данные о попытке массированной атаки БПЛА на Крым подтвердили в Министерстве обороны РФ. «Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами противовоздушной обороны и еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено», – сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге вечером 1 марта.

Между тем отдельные ресурсы сообщали об участии в авианалете 15 БПЛА. Дроны были запущены с аэродромов ВВС Украины: Школьный под Одессой и Красноглинский в Арцизе. Среди них были как модели украинской разработки и производства, так и коммерческие китайские «Мугин-5», переоборудованные в носители взрывчатки. По всей видимости, замысел предполагал нанесение одновременных ударов по аэродромам Бельбек, Саки (Новофедоровка) и Раздольное при информационном содействии разведывательной авиации стран НАТО. В тот день помимо украинских беспилотников возле Крыма были замечены американский разведывательный аппарат RQ-4B и французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3F.

Среди жителей Севастополя есть те, кто служит в частях, задействованных в специальной военной операции на Украине – как кадровые военные, так и добровольцы. В последних числах февраля горожане проводили в последний путь Владимира Шабаева, Сергея Логвиненко. Шабаев родился в 1965 году, осенью прошлого года пошел служить по контракту. Стрелок 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны погиб в Херсонской области. Логвиненко родился в 1966 году, пошел добровольцем в отряд «БАРС». Старший лейтенант погиб в ЛНР.

На Аллее Героев СВО в городском парке Победы в честь павших воинов высаживаются новые деревья. Осенью прошлого года волонтеры и родственники погибших бойцов высадили 72 кипариса. Возле саженцев устанавливаются таблички с именем и QR-кодом со ссылкой на биографию героя. Глава региона Михаил Развожаев сообщил о решении установить бюсты в память участников СВО, а также назвать именами павших героев улицы, скверы и государственные объекты.

Жители города готовы внести весомый вклад в улучшение оснащенности Российской армии и флота современными средствами ведения разведки. Севастопольский государственный университет занимается темой беспилотных морских дронов, что подтвердил ректор вуза Владимир Нечаев. Выступая перед депутатами Законодательного собрания, он напомнил, что работа началась прошлым летом. «Интегратором в данном случае выступает правительство Севастополя. Туда мы направляем все предложения, в том числе по тому, какие морские беспилотники могут быть созданы, а какие мы не можем создать, собрали и ждем, что в ближайшее время будет сформулирована какая-то программа», – пояснил ректор. Среди прорабатываемых в 2023 году вопросов новые системы передачи данных, включая модемы подводной связи.

«Хочу проинформировать депутатов, что на уровне правительства РФ создана комиссия по вопросам развития авиационных беспилотных систем. В состав этой комиссии вошел губернатор Севастополя. Поэтому все предложения, которые мы получили от университета, будут теперь прорабатываться в том числе и на уровне комиссии Российской Федерации», – уточнила заместитель губернатора Светлана Пирогова.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 2 марта сообщил, что в село Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобили местных жителей. А глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн добавил, что у села Сушаны на мине подорвался автомобиль силовиков, трое сотрудников Росгвардии получили осколочные ранения.

Согласно информации ФСБ, диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Тема обеспечения безопасности стратегических объектов обсуждалась 3 марта на Совбезе РФ. Президент России Владимир Путин классифицировал произошедшее в Брянске как теракт и подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.