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ТАСС

В Израиле заявили, что помогают властям Украины защитить ее народ

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Флаги Украины и Израиля
Флаги Украины и Израиля.
Источник изображения: Яндекс.Дзен

При этом в Тель-Авиве не стали говорить о возможных поставках Киеву оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Израиль вместе с США оказывает властям Украины помощь, чтобы они могли защитить свой народ. Об этом заявил в четверг израильский министр обороны Йоав Галант, отвечая на вопрос о перспективах поставок Киеву израильского вооружения.

"Мы предпринимаем все возможные усилия в координации с Соединенными Штатами, чтобы помочь украинскому правительству защитить свой народ, и мы делаем это с пониманием того, каковы израильские интересы в регионе", - сказал израильский министр, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, прибывшим с визитом в Израиль в рамках ближневосточного турне.

Ранее Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Предыдущее правительство Израиля во главе с Яиром Лапидом подчеркивало, что страна поддерживает Украину и предоставляет ей гуманитарную помощь, но вооружения из соображений национальной безопасности Израиль Киеву поставлять не будет.

В конце 2022 года в Израиле был сформирован новый кабмин во главе с Биньямином Нетаньяху. 5 февраля премьер заявил французскому телеканалу Эль-се-и, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов. 16 февраля Киев посетил глава МИД Израиля Эли Коэн, это был первый визит израильского чиновника высокого ранга на Украину с момента начала в этой стране боевых действий. Министр встретился там с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским, пообещав им продолжать оказывать гуманитарную помощь и подтвердив готовность Израиля помочь украинской стороне с разработкой гражданской системы оповещения о воздушных атаках. Речи о поставках Киеву вооружений снова не было. 

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Страны
Израиль
США
Украина
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