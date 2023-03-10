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ТАСС

Польша не планирует передавать Украине большое число истребителей

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

По словам главы канцелярии польского лидера Павла Шрота, республика намерена поставить самолеты "в какой-то широкой международной коалиции - так, чтобы Украина могла почувствовать реальную поддержку"

ВАРШАВА, 9 марта. /ТАСС/. Польша не планирует передавать Украине большое число истребителей. Об этом заявил в четверг глава канцелярии польского лидера Павел Шрот в эфире радио Plus.

8 марта президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу CNN, что страна готова поставить Украине находящиеся на ее вооружении истребители МиГ-29.

"Из того, что я знаю, если говорить о передаче Польшей самолетов, это не будет какое-то большое число. Со всей уверенностью [могу сказать, что] это не будет число, соответствующее числу переданных танков", - сказал Шрот. По его словам, Польша намерена передать самолеты "в какой-то широкой международной коалиции - так, чтобы Украина могла почувствовать реальную поддержку".

17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава готова поставить Украине истребители МиГ-29, но только в коалиции с другими странами НАТО.

Ранее Польша передала Украине 14 танков Leopard 2А4. 

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Страны
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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