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ТАСС

Словакия получила согласие Польши на совместную отправку Киеву МиГ-29

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МиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: topwar.ru

Речь идет о истребителях, которые уже не стоят вооружении армий обеих стран

ПРАГА, 9 марта. /ТАСС/. Словакия получила согласие Польши на совместную передачу Украине партии самолетов МиГ-29, ранее стоявших на вооружении армий обеих стран. Об этом в четверг написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) глава словацкого оборонного ведомства Ярослав Надь.

"Подтверждаю, что Польша согласна с тем, что мы вместе отправим МиГи на Украину. На встрече министров обороны стран ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на совместную процедуру с участием Словакии и Польши по передаче излишков [запасов] МиГ-29 обеих стран Украине", - отметил Надь.

Президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся 9 февраля в Брюсселе на полях экстренного саммита Евросоюза встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером официально обратился к Братиславе с просьбой передать его стране сверхзвуковые истребители МиГ-29. Хегер ответил предварительным согласием. Крупнейшая оппозиционная партия Словакии -"Направление - социальная демократия", подвергла данное решение критике. Представители политсилы охарактеризовали действия и. о. премьера республики как "антиконституционные".

Словакия в конце августа 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29. В перспективе их должны заменить американские F-16, контракт на поставку которых заключила Словакия.

8 марта президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN заявил о готовности Варшавы передать Киеву истребители МиГ-29. Ранее польские власти сообщали о готовности поставить Украине данные самолеты лишь в коалиции с другими странами НАТО. 

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