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ТАСС

Чеченские бойцы в зоне СВО разработали собственный дрон-камикадзе

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Источник изображения: Елена Афонина/ ТАСС

Глава республики Рамзан Кадыров отметил, что аппарат неприхотлив в использовании, но при этом "вполне работоспособен"

ГРОЗНЫЙ, 9 марта. /ТАСС/. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ разработали собственный дрон-камикадзе, позволяющий точечно атаковать живую силу и технику противника. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Чеченские бойцы батальона "Запад-Ахмат" МО РФ находятся в постоянном поиске наиболее эффективных методов в решении поставленных задач. Модернизация имеющихся сил и средств в этой работе занимает особое место. Одной из последних разработок наших умельцев стал собственный дрон-камикадзе, позволяющий проводить точечные атаки на живую силу и технику противника", - написал Кадыров. К записи прилагается видеоролик, на котором бойцы батальона рассказывают о дроне и демонстрируют его применение.

Кадыров отметил, что аппарат неприхотлив в использовании, но при этом "вполне работоспособен". "Первый тест, демонстрируемый на данных кадрах, показал его высокую эффективность. Мне приятно, что наши бойцы постоянно совершенствуют свои навыки и буквально на коленке собирают подобного рода боевые аппараты", - добавил он. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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