КНДР испытала баллистическую ракету малой дальности

Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото.

Пекин. 9 марта. ИНТЕРФАКС - КНДР провела пуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщают в четверг южнокорейские СМИ со ссылкой на южнокорейское военное командование.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявили, что зафиксировали запуск ракеты из города Нампхо, располагающегося на берегу Японского моря, около 18:20 по местному времени (12:20 мск). Других деталей в JCS не предоставили.

СМИ отмечают, что Северная Корея провела этот пуск ракеты на фоне скорого старта совместных военных учений Южной Кореи и США