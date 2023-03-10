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Интерфакс-АВН

КНДР испытала баллистическую ракету малой дальности

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Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Lee Jin-man

Пекин. 9 марта. ИНТЕРФАКС - КНДР провела пуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщают в четверг южнокорейские СМИ со ссылкой на южнокорейское военное командование.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявили, что зафиксировали запуск ракеты из города Нампхо, располагающегося на берегу Японского моря, около 18:20 по местному времени (12:20 мск). Других деталей в JCS не предоставили.

СМИ отмечают, что Северная Корея провела этот пуск ракеты на фоне скорого старта совместных военных учений Южной Кореи и США

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Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
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