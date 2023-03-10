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Техкульт

ИИ победил реального пилота в воздушном бою за 90 секунд

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Истребители

Как сообщила гонконгская газета The South China Morning Post, в Китае состоялся экспериментальный поединок между двумя беспилотными самолетами, одним из которых управлял искусственный интеллект, а другим — удаленный оператор. В результате, всего через полторы минуты в бою на ближней дистанции уверенную победу одержал ИИ.

Этот уникальный воздушный бой провела команда ученых из Центра исследований и разработок в областти аэродинамики НОАК под руководством профессора Хуан Цзюньтао. По его мнению, не смотря на некоторые проблемы, поединок «доказал техническую состоятельность технологии пилотирования с помощью ИИ». По словам исследователей, обладая мощным вычислительным потенциалом, ИИ может гораздо точнее человека предсказывать ход сражения, что позволяет ему в нужный момент легко перехватить инициативу. В пользу ИИ говорит также и то, что ему не нужно беспокоиться о чисто человеческих проблемах, связанных с жизнеобеспечением — к примеру, при нарушении подачи кислорода, высоких перегрузках на виражах и выполнении других маневров.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
AI
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