Российские ученые задумались над размещением в космосе крупных дата-центров

В России предложили отправить дата-центры в космос

Ученые из российского МГТУ Баумана внесли предложение о размещении крупных дата-центров, а также разного рода суперкомпьютеров в космическом пространстве, что позволит существенно понизить затраты электроэнергии на обеспечение их работы. Кроме того, данное решение позволит снизить на Земле объемы выбросов углекислого газа.

Предположительно, речь идет про перспективные квантовые суперкомпьютеры, работающие в среде сверхнизких температур, а в состав подобных комплексов на орбите включены солнечные батареи, системы питания и отвода тепла, а также само оборудование, обрабатывающее большие объемы информации и телеком-оборудование, предназначенное для высокоскоростного обмена данными между самим комплексом и наземными станциями. Кроме того, несколько таких комплексов смогут обмениваться информацией и между собой, образуя своеобразное «космическое облако». При этом желательным местом их размещения называется точка Лагранжа L1, в которой Земля не перекрывает Солнце и бортовые солнечные батареи смогут функционировать без перерыва. На текущее время авторами проекта готовится его обоснование, как техническое, так и экономическое, а также ведутся работы по бизнес-планированию программы. Ключевой проблемой предложенного решения может стать высокая стоимость доставки комплексов на орбиту, которая перечеркнет всю выгоду от использования в работе энергии, генерируемой солнечными батареями.

Макс Антонов