Украинский конфликт усилил позиции России на Ближнем Востоке

Le Figaro: украинский конфликт изменил баланс сил на Ближнем Востоке в пользу России

С середины прошлого года в мире пытаются понять, почему нефтяные монархии Ближнего Востока перестали выполнять приказы США, пишет Le Figaro. Эр-Рияд так и не снизил цены на нефть, а Абу-Даби решился на помощь разрушенной Сирии. Автор статьи подсказывает: все дело в России.

Конфликт на Украине полностью перетасовал карты на Ближнем Востоке. Российское влияние здесь растет. Такое мнение высказал директор кафедры Ближнего Востока и Средиземноморья Высшей нормальной школы (l’École normale supérieure) в Париже Жиль Кепель. По словам Жиля Кепеля, российское влияние процветает в регионе не благодаря насилию или оружию, а благодаря новой форме "антиимпериализма".

Через год после начала конфликта на Украине череда потрясений подорвала основы системы ближневосточных союзов. Ряд государств, принадлежащих к "глобальному Югу", в том числе некоторые арабские страны, ранее считавшиеся прозападными, отказались голосовать в ООН за осуждение российской спецоперации на Украине (СВО). И это только начало.

Когда США в середине 2022 года попросили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены на "черное золото", а значит, ослабить Москву и насытить энергией Европу, Эр-Рияд вдруг воспротивился США. Саудовская Аравия отказалась выступать регулятором рынка в интересах Запада. Она не просто не стала "гибким производителем", снижающим цены, а наоборот, удержала в 2022 году цены на нефть на высоком уровне. Даже такая специфическая ближневосточная страна, как Израиль, традиционно ориентированная на США, подыграла России в сольном варианте, отказавшись предоставить Украине свою систему ПРО "Железный купол". А ведь именно с помощью этой системы Зеленский надеялся перехватывать российские ракеты.

Заключенные при Трампе "соглашения Авраама" (договоры, сделавшие возможными дипломатические отношения Израиля и богатых "нефтяных монархий" Персидского Залива — прим. ИноСМИ) не стали ключиком для решения всех проблем. А ведь на эти договоры в США и ЕС многие смотрели именно как на панацею.

Как саудиты перестали слушаться американцев

Сближение Запада и Ближнего Востока не состоялось. Наоборот, ставится под вопрос давнее достижение. А именно — целесообразность привилегированных отношений между США и Саудовской Аравией, известных как "нефть взамен за безопасность". А ведь этот договор (саудовцы дают нефть, а американцы защищают их от любых опасностей) был зафиксирован в пакте, подписанным 14 февраля 1945 года на борту американского крейсера "Куинси" президентом Франклином Делано Рузвельтом и королем Ибн Саудом. И вот впервые за три четверти века этот договор ставится под сомнение. Геополитическое землетрясение создало новые линии разломов с севера на юг Средиземного моря. А ведь совсем недавно политика США, казалось, принесла запоздалые плоды: соглашения Авраама, подписанные в конце 2020 года между Израилем, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном, Марокко и Суданом, с другой — эти соглашения, казалось, способствовали новой динамике в регионе. В отличие от неудачных усилий Джорджа Буша-младшего, эти подписанные при Трампе документы произвели некий функциональный прорыв. Казалось, позиции Соединенных Штатов укрепились надолго. Ведь в соглашениях Авраама речь шла о партнерстве между израильской "нацией стартапов" (не забывайте и поддержку, которую Израиль получает из множества стран мира) и ОАЭ с Бахрейном, крупными держателями ближневосточных нефтяных ресурсов.

Вскоре после подписания соглашений Авраама произошло и замирение Саудовской Аравии и "газового эмирата" Катар, с января 2021 года Саудовская Аравия прекратила свой экономический бойкот в отношении Катара. К то же американцев мог радовать и следующий факт: хотя Саудовская Аравия не подписывала договор Авраама, Бахрейн присоединился к договору не без ее согласия.

Между прочим, гигантский футуристический саудовский проект "города будущего" под названием NEOM по самому факту его размещения недалеко от территории Израиля рассматривался как фактическое сближение с еврейским государством. Катар, со своей стороны, тоже наладил связи с израильтянами, хотя и весьма своеобразные. Дело в том, что Израиль очень беспокоит финансирование Ираном палестинской организации ХАМАС. Есть данные, что для того, чтобы сбалансировать иранское влияние Израиль дал возможность поддерживать ХАМАС Катару — посредством оплаты грузов, проходящих транзитом через аэропорт Бен-Гурион, наличными долларами. Говорят, это позволило Израилю уменьшить зависимость исламистского ХАМАСа от Ирана.

Соглашения Авраама не останавливают Россию

Соглашения Авраама, поддерживаемые американцами, казались очень удачными с западной точки зрения еще по одной причине. Дело в том, что они, казалось, наносили ущерб влиянию объявленной американцами "осью зла" тройке государств: Ирану, Москве и Сирии. Тегеран в рисуемой американскими СМИ схеме играл роль бандита, Москва была в роли "крестного отца", а Сирия выступала в качестве "зоны влияния". Расположенный рядом Ливан, брошенный всеми на произвол судьбы, изображался в качестве жертвы. Но вот, несмотря на все усилия, Сирию авторам этой схемы не удалось заполучить: ее территория по сей день остается разорванной между большей частью страны (ставшей "зоной Асада", да еще и при явном влиянии России и Ирана) и джихадистской полоской земли на северо-западе Сирийской Арабской Республики. Эта полоска земли — находящаяся под контролем Турции сирийская провинция Идлиб. Плюс сюда следует добавить неподконтрольный Дамаску северо-восточный регион Сирии, где формально властвуют курды. Там нраходятся лагеря, где содержатся члены террористического Исламского государства (организация запрещена в РФ), а также американские военные базы, которые защищают район от турецких приграничных вторжений.

Тем не менее по той же Сирии Россия активно сотрудничает с двумя региональными игроками, считавшимися столпами западных военных альянсов, а именно с Израилем и Турцией (напомним, что она — государство-член НАТО). И если эти страны играть какую-то роль в Сирии, то во многом благодаря договорным отношениям с Россией. Подобное "предательство" Запада его региональными союзниками с их отходом в лагерь друзей России постепенно стало нормой на Ближнем Востоке. Другие государства в регионе постепенно отходят от союза с США (и ЕС), расширяя тем самым пропасть, и так разверзшуюся между Западом и другими странами мира в результате событий на Украине. Сейчас этим движением "прочь от Запада" охвачен весь Ближний Восток.

В разных странах эта тяга к Москве проявляется по-разному. Возьмем Израиль, у которого "москвофилия" — усиливалась при сроках правления ныне вернувшегося в кресло премьера Биньямина Нетаньяху. Так вот, Биньямин Нетаньяху не пропустил почти ни одного торжества на Красной площади в честь победы над нацизмом 9 мая. Нетаньяху продолжал приезжать на день Победы даже в то время, когда все другие западные государства бойкотировали эти торжества после присоединения Крыма к России в 2014 году. (Кстати, переход Крыма в Россию так и не был осужден еврейским государством.)

Почему Нетаньяху так упорно цепляется за Россию? Возможно, для Иерусалима важно то, что Путин обеспечивает безопасность Израиля, убеждая иранцев держать свои ракеты и беспилотники подальше от сирийских границ. Кроме того, американская пресса убеждает нас, что Тегеран поставляет теперь свои беспилотники российским войскам, сражающимся с Украиной. Это благоприятный для Израиля исход, может, потому и не получил ответа президент Украины Зеленский, который тщетно требовал от Израиля поставку противовоздушной системы "Железный купол".

Антизападный "ключик" открывает двери Ближнего Востока

Российское влияние на Ближнем Востоке расширяется, используя в том числе и наработки Советского Союза. Теперь оно расширяется за счет нового типа "антиимпериализма", предложенного Москвой. Суть его такова: Россия поддерживает любого лидера, включая "нелиберальных", независимо от его политических взглядов, при условии, что у него есть проблемы в отношениях с Западом.

А таких лидеров в регионе много.

Авторитарный турецкий лидер является ярким примером успеха этой линии Москвы. Эрдоган, хотя и возглавляет государство, входящее в НАТО, уже в 2017 году самостоятельно заключил с Путиным и иранским лидером Хаменеи Астанинские соглашения, которые открыли путь для "выташнивания" Сирией исламистских повстанцев в "зону деэскалации" в провинции Идлиб. Да, эта провинция стала очагом джихадистов, но зато другие регионы Сирии вздохнули свободнее.

Президент Турции также приобрел российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в 2019 году, что стало беспрецедентным вызовом правилам Североатлантического альянса, негласно запрещавшим такие сделки с Россией. В результате американский Сената в отместку Эрдогану наложил вето на поставку Турции истребителей-бомбардировщиков F-35. Более того, весной 2022 года Анкара наложила вето на вступление Швеции и Финляндии в организацию НАТО на том основании, что два скандинавских государства предоставили убежище курдским террористам из Рабочей партии Курдистана (РПК), экстрадиции которых требовала Анкара...

Работать с Россией больше не боятся

Этот израильско-турецкий "пример сотрудничества" с Россией теперь вдохновляет многих других региональных партнеров. Например, наследный принц Саудовской Аравии полон решимости использовать огромное нефтяное богатство своей страны, чтобы навсегда превратить ее в великую промышленную державу. Он больше не довольствоваться ролью вчерашнего сонного гиганта, годного только на то, чтобы накапливать нефтяную ренту. Ваххабитское королевство, ненавидевшее атеистический СССР, теперь заключило мир с путинской Россией. И это при том, что Россия теперь прямо позиционирует себя как государство, где влияние на общество христианской православной церкви узаконено. Что же помогло преодолеть противоречия? Взаимное уважение христианских и мусульманских верующих плюс тот факт, что оба государства взаимно заинтересованы в удержании цены на нефть на стабильно высоком уровне. Так Россия присоединилась к ОПЕК, которая стала "ОПЕК+".

Позиция Саудовской Аравии была прямо изложена во время неудачного визита президента Байдена в Эр-Рияд в июле 2022 года: сбивать цены на нефть не будем. Почему же саудовцы отказали Байдену? Дело в том, что Саудовская Аравия меньше чувствует давление Ирана, поскольку Иран сам сотрясается от протестного движения за права женщин, а его лидеры заняты вопросом преемника для тяжелобольного Верховного лидера. Да и КСИР (Корпус стражей исламской революции) сосредоточен на внутренней оппозиции и военной поддержке России. В этих условиях давление Тегерана на Саудовскую Аравию стало слабее, и королевство не так остро нуждается в ежедневной поддержке со стороны США.

И это в то время, когда Запад ищет поддержки государств "глобального Юга" для борьбы против "российской экспансии в Донбассе" и получает горькие упреки в адрес своей политики двойных стандартов в связи с израильской колонизацией арабских территорий.

Даже Абу-Даби, который, похоже, хорошо изучил Авраамовы соглашения, поддерживает тесные контакты с Москвой, о чем свидетельствует визит к Путину президента Эмиратов шейха Мохаммеда бен Заида в октябре 2022 года. Кое о чем говорит и серьезная финансовая помощь ОАЭ сирийскому режиму-изгою после разрушительного землетрясения в Сирии в феврале 2023 года. ОПЕК+ постепенно берет верх над НАТО на Ближнем Востоке — и украинский конфликт лишь ускоряет этот процесс.