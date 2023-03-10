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ТАСС

Захарова: строительство польского военного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: Global Look Press/Jakob Ratz

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что таким образом Польша продолжает "ползучее освоение" территории Украины

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Строительство польского военно-полевого учебного центра на западе Украины втянет Варшаву в конфликт, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на публикации в СМИ, в которых сообщалось о строительстве польской компанией "Любава" военно-полевого учебного центра, рассчитанного на 600 украинских военных, в Волынской области Украины. "То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще-то, видимо, не беспокоит", - сказала дипломат, указав, что военные объекты на Украине являются законной целью Вооруженных сил РФ.

Захарова подчеркнула, что таким образом Польша продолжает "ползучее освоение" территории Украины. "В реальности речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как "Польский добровольческий легион", который будет располагаться на базе упомянутого центра, - отметила она. - По сути этот легион создается для формирования комендантских подразделений для контроля над деятельностью органов власти и охраны правопорядка на территориях Западной Украины". 

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Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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