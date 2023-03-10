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ТАСС

Ле Пен предложила провести конференцию по урегулированию конфликта на Украине

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Глава парламентской фракции "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен
Глава парламентской фракции "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен.
Источник изображения: Анна Исакова/ ТАСС

Глава французской парламентской фракции "Национального объединения" подчеркнула, что не существует иного способа разрешить конфликт, "кроме мирного соглашения"

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Глава французской парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в четверг выступила за созыв международной конференции для урегулирования конфликта на Украине.

"Я выступаю за мирное урегулирование. Мое предложение состоит в созыве большой мирной конференции, которая могла бы пройти под эгидой Франции", - сказала политик в эфире радиостанции France Inter. "Так исторически сложилось, что Франция может сыграть свою роль в этом вопросе и выступить организатором такой конференции. И я считаю, что это нужно сделать", - заявила Ле Пен.

Она подчеркнула, что не существует иного способа разрешить конфликт, "кроме мирного соглашения". "Если НАТО вступит в конфликт на стороне Украины, то весь мир погрузится в войну. Китай с большой вероятностью также вступит в конфликт. Если мы продолжим поставлять Украине вооружения, которых, кстати, у нас самих фактически нет, то нас ждет "столетняя война", - предостерегла глава крупнейшей оппозиционной фракции.

Ле Пен вновь отметила, что "выступает против передачи Украине наступательного вооружения". По ее словам, в случае поставки такого оружия "конфликт может перерасти из территориального в мировой".

К настоящему моменту Франция направила Украине 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale. В МИД ранее сообщили, что первая партия танков AMX-10 RC прибудет на Украину в ближайшее время. Париж уже передал Киеву бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поставки вооружений Киеву должны отвечать нескольким условиям, в том числе не вести к эскалации и не наносить ущерб обороноспособности республики. 

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