Войти
ИноСМИ

Китай поддержит Россию на Украине, чтобы преподать урок американцам

578
0
0
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Дружинин

TNI: Китай не считает Россию "слабым партнером" и поддержит ее в вопросе Украины

Что бы китайские дипломаты ни внушали западной общественности, их лидеры выступают за победу России на Украине, уверен автор статьи в TNI. Пекин вовсе не считает Москву "слабым партнером", а действительно поддерживает ее — по геополитическим причинам.

Американская разведка все чаще предупреждает, что Китай обдумывает помощь российской военной машине на Украине, и многие во всем мире обеспокоены.

Они солидарны с недавно высказанным мнением влиятельного члена британского парламента Тобиаса Эллвуда и полковника британской армии в отставке и научного сотрудника Кембриджского университета Хэмиша де Бреттон-Гордона: это начало новой холодной войны. Мы явно видим начало нового этапа, написали они в своей статье: ситуация "пан или пропал".

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что Китай находится на поздней стадии переговоров о поставке России беспилотников-камикадзе — в дополнение к иранским "Шахидам", которые Россия уже широко применяет в своей кампании на Украине. Газета также сообщает, что одна связанная с Китаем фирма планирует предоставить России чертежи и обучение, чтобы та смогла производить китайские беспилотники вроде как по лицензии — порядка 100 штук в месяц.

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс ранее уверял, что США не располагают доказательствами текущих поставок китайского оружия в Россию и не в курсе официального решения на высшем уровне. Но одно то, что высокопоставленный китайский дипломат Ван И в годовщину начала спецоперации посетил Москву, по мнению многих, ясно раскрыло истинные намерения его страны.

Многие, похоже, забыли, что перед началом боевых действий на Украине президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой оба лидера поклялись в "безграничной дружбе". Спустя несколько дней Россия ввела на Украину войска, но этой декларации так никто и не опроверг.

Хотя можно тешить себя мыслью, будто терпение Китая к российскому империализму не безгранично, припомнив при этом, что Пекин воздержался при голосовании в ООН и предостерег российских коллег от применения ядерного оружия, это было бы искажением фактов. По Украине Китай заодно с Россией — причем с самого начала.

В прошлом году Китай охотно покупал российские товары (включая нефть и газ) вопреки международным санкциям. Китайские фирмы также ловко обходят международные санкции как в сфере финансов, так и высоких технологий, выстраивая сложный механизм подставных компаний, лжепосредников и лазеек в законодательстве, который гарантирует российской военной машине доступ к китайским технологиям.

Огромная тайная поддержка, которую Китай в течение последних восьмидесяти лет успешно оказывал Северной Корее, теперь распространилась и на Россию. И эта связь будет лишь усиливаться по мере того, как российская экономика начнет сталкиваться с долгосрочными структурными проблемами — дефицитом бюджета, контролем за движением капитала, закрытием внешних рынков для российских углеводородов, нехваткой технологий, искусственными дефляционными мерами и многими другими.

Россия все больше зависит от Китая по капиталу и ресурсам, однако китайское государство вовсе не считает это некой вынужденной мерой, авантюризмом или эксплуатацией более слабого партнера, а действительно поддерживает Россию — по геополитическим причинам.

И все это идет вразрез с тем, что китайские чиновники заявляют в беседах с западной прессой.

Тут следует усвоить один ключевой урок: то, что Китай говорит — особенно через средства массовой информации в демократических странах — не совпадает ни с тем, чего он хочет, ни с тем, что делает. То, что Китай говорит Западу, сильно отличается от того, что лидеры страны говорят собственному народу.

Китайские государственные СМИ решительно поддерживают российскую спецоперацию. Их корреспонденты активно общаются с российскими военными, берут интервью у российских пропагандистов и государственных чиновников и распространяют взгляд на мир, совпадающий с самыми параноидальными из путинских фантазий. В мире китайских СМИ государство обвиняет США и НАТО в том, что это они вынудили Россию действовать. Кроме того, в этом конфликте России необходимо одержать верх, чтобы победить "американский путь в геополитике" и открыть дорогу "многополярному миру" российской и китайской мечты.

Что бы там ни говорили китайские дипломаты западной общественности, их лидеры ратуют за победу России на Украине — и прежде всего, чтобы преподать урок американцам.

Как пишет Джеймс Палмер из журнала Foreign Policy: "Антиамериканские настроения в китайских государственных СМИ значительно окрепли после кризиса со шпионскими аэростатами. Во многом это связано с российскими боевыми действиями на Украине — их китайские СМИ подают как "праведный ответ на агрессию НАТО"".

Вот истинное лицо китайской политики по Украине, где помощь России морально оправдана и может стать не только возможностью наказать союзника США, но и доказать тщету американских и европейских геополитических усилий.

Как я написал в своей недавней книге, автократии сообща поддерживают единые взгляды на мир, чтобы сделать его безопаснее для тиранов. Китай всегда собирался поддерживать российскую кампанию на Украине, причем любыми средствами. Это то, чего политикам следовало ожидать с самого начала.

Госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил Пекину колоссальными последствиями вплоть до санкций, если тот действительно напрямую вооружит Россию. Его задача — сдержать свое слово и убедиться, что американская политика не увильнет от мер, которые вскоре могут оказаться насущной необходимостью.

Автор: Доктор Азим Ибрагим (Azeem Ibrahim) — директор Института стратегии и политики "Новые линии" в Вашингтоне, округ Колумбия, и профессор Института стратегических исследований Военного училища сухопутных сил США

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
КНДР
Колумбия
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
23.02.2023
Китай: США и НАТО должны отказаться от идеи "полной победы" над Россией
08.02.2023
В Японии жестко раскритиковали последние "достижения" Зеленского
02.01.2023
Россия и Китай изменили "мировой порядок"
25.10.2018
Победителей не будет
15.05.2017
Какой будет третья мировая
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 16:12
  • 46087
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 15:25
  • 0
Провокации киевского режима с БПЛА – демонстрация безразличия к собственному народу
  • 10.03 14:36
  • 3
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 10.03 14:07
  • 4
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.03 13:57
  • 1
В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен
  • 10.03 12:24
  • 1
Облик перспективного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW армии США
  • 10.03 10:39
  • 1
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 10.03 04:50
  • 5
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 09.03 20:46
  • 24
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 09.03 14:54
  • 1
В России рассказали об угрозе небольших беспилотников
  • 09.03 12:40
  • 0
Совместная подготовка российских и белорусских военных – требование времени
  • 09.03 12:39
  • 0
«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое