Bloomberg: на Украине сочли недостаточным план ЕС по снарядам на €1 млрд

В Киеве призвал увеличить эту сумму в четыре раза

СТОКГОЛЬМ, 9 марта. /ТАСС/. Украинский министр обороны Алексей Резников на полях неформальной встречи с министрами обороны стран - членов ЕС в Стокгольме назвал недостаточным план Евросоюза по выделению €1 млрд на боеприпасы для Киева и призвал увеличить эту сумму в четыре раза.

"Нам нужен миллион снарядов, это будет стоить приблизительно €4 млрд", - цитирует Резникова агентство Bloomberg. "Нам нужно больше", - сказал министр обороны Украины, комментируя предложение главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

Ранее Боррель предложил план из трех пунктов по поставкам снарядов Украине, предполагающий их срочную отправку из имеющихся запасов на €1 млрд, обеспечение экстренных закупок еще на €1 млрд и перевод промышленности на военные рельсы для ускорения производства.