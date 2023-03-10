Войти
ТАСС

Bloomberg: на Украине сочли недостаточным план ЕС по снарядам на €1 млрд

456
0
0
Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

В Киеве призвал увеличить эту сумму в четыре раза

СТОКГОЛЬМ, 9 марта. /ТАСС/. Украинский министр обороны Алексей Резников на полях неформальной встречи с министрами обороны стран - членов ЕС в Стокгольме назвал недостаточным план Евросоюза по выделению €1 млрд на боеприпасы для Киева и призвал увеличить эту сумму в четыре раза.

"Нам нужен миллион снарядов, это будет стоить приблизительно €4 млрд", - цитирует Резникова агентство Bloomberg. "Нам нужно больше", - сказал министр обороны Украины, комментируя предложение главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

Ранее Боррель предложил план из трех пунктов по поставкам снарядов Украине, предполагающий их срочную отправку из имеющихся запасов на €1 млрд, обеспечение экстренных закупок еще на €1 млрд и перевод промышленности на военные рельсы для ускорения производства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
01.03.2023
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
28.02.2023
Украина обернется для США вторым Афганистаном
18.03.2022
Der Spiegel: у Европы нет армии, способной противостоять России
14.04.2014
АЭС "Темелин" не досталась никому
09.04.2014
«Так и мы не простачки!»
12.07.2011
Реформа Вооруженных cил Украины: актуальность, международный опыт, национальные особенности и приоритеты
10.06.2011
Альтернативные источники энергии: Россия и мировой опыт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 16:12
  • 46087
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 15:25
  • 0
Провокации киевского режима с БПЛА – демонстрация безразличия к собственному народу
  • 10.03 14:36
  • 3
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 10.03 14:07
  • 4
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.03 13:57
  • 1
В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен
  • 10.03 12:24
  • 1
Облик перспективного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW армии США
  • 10.03 10:39
  • 1
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 10.03 04:50
  • 5
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 09.03 20:46
  • 24
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 09.03 14:54
  • 1
В России рассказали об угрозе небольших беспилотников
  • 09.03 12:40
  • 0
Совместная подготовка российских и белорусских военных – требование времени
  • 09.03 12:39
  • 0
«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое