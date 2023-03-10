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Babcock и IAI предложат Австралии БЛА "УондерБи VTOL" и "ТандерБи VTOL"

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БЛА IAI Rotem L
Малый разведывательно-ударный БЛА IAI Rotem L.
Источник изображения: Israel Aerospace Industries

ЦАМТО, 9 марта. Babcock Australasia и IAI подписали меморандум о взаимопонимании (MoU), предусматривающий разработку решений с использованием БЛА для обеспечения правопорядка, морского наблюдения и управления действиями по ликвидации последствий стихийных бедствий в Австралии.

После подписания меморандума о взаимопонимании Babcock и IAI планируют в этом году провести в стране серию демонстраций двух беспилотных авиационных комплексов разработки IAI, БЛА "УондерБи VTOL" и "ТандерБи VTOL". В рамках мероприятий для демонстрации возможностей они будут взаимодействовать с правоохранительными органами штатов и федерального правительства, службами экстренной помощи и агентствами национальной безопасности.

Как заявлено, гибридные БЛА вертикального взлета и посадки компании IAI обеспечивают важные преимущества при применении на суше и на море, поскольку сочетают в себе качества БЛА самолетного типа (большая дальность и продолжительность полета, высокая скорость, независимость от ветра, охват большой площади и т.д.) и мультикоптера. Компания поставила более 250 систем "УондерБи VTOL" и "ТандерБи VTOL" заказчикам из разных стран мира.

По информации Babcock, расширение партнерства с IAI в рамках подписанного меморандума позволит Babcock предлагать заказчикам возможность применения БЛА совместно с пилотируемыми вертолетами.

Платформы легко адаптируются для оснащения соответствующими датчиками для выполнения поставленных задачи с возможностью распространения видео и других данных почти в реальном времени по сетям конечных пользователей.

Ключевым элементом предложения БЛА государственным и федеральным правительственным учреждениям является то, что Babcock Australasia уже имеет сертификат оператора БЛА (ReOC), который позволит эксплуатировать "УондерБи VTOL" и "ТандерБи VTOL" в Австралии.

Управляющий директор IAI Australia Йонатан Сегев заявил, что партнерство между IAI и Babcock позволит предоставлять конечным пользователям важную информацию и обеспечивать ситуационную осведомленность в режиме реального времени.

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Страны
Австpалия
Компании
Babcock
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Проекты
БПЛА
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