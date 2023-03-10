ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам

Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области.

Минобороны: ВС России нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики", — уточнили в ведомстве.

Российские военные сумели поразить все обозначенные цели.

Ракетными ударами удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Сегодня в первой половине дня под ударами оказалась инфраструктура в нескольких регионах Украины. Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, под обстрел попали объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

По данным украинских СМИ, звуки детонации были слышны также в Кривом Роге, Сумской, Винницкой, Львовской и Иваново-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны.

Утром второго марта на территорию Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив обоих водителей. Кроме того, ранение получил десятилетний мальчик. Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.