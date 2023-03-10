Польша приступает к созданию хаба по ремонту ОБТ Leopard, передаваемых Украине

ЦАМТО, 9 марта. Польша приступает к созданию хаба по обслуживанию передаваемых ВС Украины ОБТ Leopard, запчасти к которым в дефиците и не производятся уже 20 лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее сообщалось, что Польша уже передала Украине 14 танков Leopard 2А4.

"Мы приступаем к организации хаба, который будет отвечать за сервис и ремонт тех танков, которые поступили или скоро поступят на Украину. Этот хаб будет на предприятии "Бумар-Лабенды" (на механическом заводе "Бумар-Лабенды" в Гливицах – ред.)", – сказал М.Блащак.

Он отметил, что основной проблемой в обслуживании данных танков сейчас является дефицит запчастей. "Мы говорим на эту тему с моим немецким коллегой. Вызовом являются запасные части для этих танков. 20 лет назад прекращено производство этих запчастей. Мы готовы возобновить это производство, конечно, в сотрудничестве с Германией, ведем диалог, чтобы привести к тому, что танки Leopard, которые попали или попадут на Украину, обслуживались и ремонтировались в Польше", – добавил польский министр.