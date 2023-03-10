Войти
ЦАМТО

Польша приступает к созданию хаба по ремонту ОБТ Leopard, передаваемых Украине

452
0
-1
Церемония передачи вооруженным силам Украины первых четырех танков Leopard 2A4 немецкого производства из состава вооруженных сил Польши, 24.02.2023
Церемония передачи вооруженным силам Украины первых четырех танков Leopard 2A4 немецкого производства из состава вооруженных сил Польши, 24.02.2023.
Источник изображения: пресс-службы премьер-министров Польши и Украины

ЦАМТО, 9 марта. Польша приступает к созданию хаба по обслуживанию передаваемых ВС Украины ОБТ Leopard, запчасти к которым в дефиците и не производятся уже 20 лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее сообщалось, что Польша уже передала Украине 14 танков Leopard 2А4.

"Мы приступаем к организации хаба, который будет отвечать за сервис и ремонт тех танков, которые поступили или скоро поступят на Украину. Этот хаб будет на предприятии "Бумар-Лабенды" (на механическом заводе "Бумар-Лабенды" в Гливицах – ред.)", – сказал М.Блащак.

Он отметил, что основной проблемой в обслуживании данных танков сейчас является дефицит запчастей. "Мы говорим на эту тему с моим немецким коллегой. Вызовом являются запасные части для этих танков. 20 лет назад прекращено производство этих запчастей. Мы готовы возобновить это производство, конечно, в сотрудничестве с Германией, ведем диалог, чтобы привести к тому, что танки Leopard, которые попали или попадут на Украину, обслуживались и ремонтировались в Польше", – добавил польский министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
26.01.2023
Эксперты считают, что обучение ВСУ обращению с Leopard 2 займет годы
25.01.2023
В Пентагоне назвали сроки прибытия на Украину боевых машин пехоты M2 Bradley
23.01.2023
Поляки научат украинцев управлять немецкими танками
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
16.01.2023
Какие танки Запад поставит Украине
13.01.2023
Чем Российская армия встретит немецко-польские танки на Украине
29.11.2022
"Какие ракеты? Какие танки? Какая Третья мировая? Мы-то тут причем?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 16:12
  • 46087
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 15:25
  • 0
Провокации киевского режима с БПЛА – демонстрация безразличия к собственному народу
  • 10.03 14:36
  • 3
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 10.03 14:07
  • 4
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.03 13:57
  • 1
В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен
  • 10.03 12:24
  • 1
Облик перспективного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW армии США
  • 10.03 10:39
  • 1
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 10.03 04:50
  • 5
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 09.03 20:46
  • 24
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 09.03 14:54
  • 1
В России рассказали об угрозе небольших беспилотников
  • 09.03 12:40
  • 0
Совместная подготовка российских и белорусских военных – требование времени
  • 09.03 12:39
  • 0
«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое