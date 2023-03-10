Германия намерена закупить сотни ББМ "Боксер" CRV австралийского производства

ЦАМТО, 9 марта. Германия ведет переговоры о покупке нескольких сотен ББМ "Боксер" в версии разведывательной бронемашины CRV австралийской сборки, производство которых организовано на сборочной линии в Квинсленде.

Как сообщает Australia Financial Review, переговоры между правительствами Австралии и Германии по сделке, стоимость которой может составить до 3 млрд. австр. долл., "идут полным ходом". Первая ББМ "Боксер" CRV может быть доставлена в Германию уже в следующем году.

Издание напоминает, что Берлин наращивает потенциал своих Вооруженных сил "в ответ на российскую агрессию на Украине". Предполагаемый контракт с Германией может получить продолжение и в других секторах, учитывая недавно объявленную немецким правительством программу перевооружения на сумму 100 млрд. евро.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2018 года по итогам тендера, проведенного в рамках проекта "Лэнд-400" Фаза.2, Министерство обороны Австралии заключило с компанией Rheinmetall Defence Australia контракт на поставку для ВС страны 211 ББМ "Боксер" с колесной формулой 8x8 в нескольких версиях (в т.ч. 131 ББМ будет поставлена в версии разведывательной бронемашины CRV). Стоимость заказа оценивается в 5,2 млрд. австр. долл. (3,53 млрд. долл. США). Общая стоимость программы в течение 30-летнего срока эксплуатации может составить 15,7 млрд. австр. долл., из которых австралийская промышленность получит около 10,2 млрд. австр. долл.

ББМ "Боксер" в составе ВС Австралии заменят 257 устаревших легких ББМ ASLAV. Планируется, что ББМ будут применяться для различных задач, включая ведение наблюдения и разведку, командование и управление, корректировку огня, эвакуацию поврежденной техники и т.д. Бронемашины в разведывательной версии будут снащены башней "Ланс" (Lance) с 30-мм пушкой.

Для реализации проекта немецкая компания Rheinmetall в партнерстве с правительством штата Квинсленд создала недалеко от Брисбена Центр передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE). Первая бронемашина "Боксер" была официально передана Минобороны Австралии в сентябре 2019 года.

Первые 25 бронемашин (13 ед. в разведывательной версии и 12 ед. в многоцелевой MPV) были собраны в Германии и доставлены в Австралию в готовом виде. Остальные 186 ББМ и 12 модулей будут произведены на мощностях Rheinmetall Defense Australia в Центре MILVEHCOE. Поставку всех бронемашин планировалось завершить к 2026 году. Очевидно, что в случае подписания контракта с немецким правительством, данный график выдержан не будет.