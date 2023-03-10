Теракт на "Северных потоках". США перевели стрелки на Украину

"Страна": США решили снять с себя подозрения за теракт на "Северных потоках"

Западные СМИ централизованно опубликовали ряд взаимодополняющих друг друга материалов о причастности "проукраинской группы" к терактам на "Северных потоках, пишет "Страна". Такая версия наиболее "комфортна" для США, их европейских партнеров и даже украинских властей.

Крупнейшие западные СМИ впервые с момента подрыва "Северных потоков" представили версию того, что произошло с газопроводами. По их данным, трубы взорвала некая "проукраинская группа", не связанная с украинскими властями. Но имеющая прямое отношение к Украине.

Данные об этом со ссылкой на источники опубликовали американские, немецкие и британские медиа. Причем изложенная в разных изданиях информация не противоречит друг другу, а дополняет. Из чего можно сделать вывод, что утечка была централизованной.

Интересно, что новая информация появилась через месяц после расследования, которое опубликовал известный американский журналист Сеймур Херш. Он утверждал, что "Северные потоки" взорвали США при помощи Норвегии и по распоряжению Байдена.

В России уже заявляют, что появление версии об "украинском следе" имеет целью отвести подозрения от Вашингтона и сделать виновными неких частных украинских лиц, которые действовали самостоятельно, без приказа Зеленского.

Так или иначе, но похоже, что на Западе в качестве официальной будет принята как раз эта версия. Она наиболее "комфортна" для США и их европейских партнеров (в первую очередь Германии) в нынешней ситуации, так как, согласно ей, ответственность за подрыв не несет ни одна из стран НАТО и даже украинские власти. Разбираем эту версию и публикуем реакции на нее.

Что заявили западные СМИ

Первой о том, что за взрывами "Северных потоков" стоит "проукраинская группировка", сообщила газета The New York Times. В нее могли входить как украинцы, так и настроенные против Путина россияне.

По данным издания, на это указывают разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США. При этом у них на данный момент нет доказательств, что Зеленский или другие представители Киева были причастны к операции. При этом собеседники газеты считают, что Украина и ее союзники имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы. А вот свидетельств причастности российских властей к диверсии не обнаружено.

Вслед за американской прессой свои данные о взрыве "Северных потоков" опубликовала немецкая. Там тоже обвинили "проукраинскую группу". Как пишет Die Zeit, следователи идентифицировали судно, с которого велись атаки: судя по всему, его арендовала компания, принадлежащая украинцам.

Это была яхта, арендованная компанией, базирующейся в Польше, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. По версии следствия, секретную операцию в море проводила группа из шести человек – пятеро мужчин и одна женщина. Группа состояла из капитана, двух водолазов, двух водолазных помощников и врача, которые доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там.

Национальность преступников, по-видимому, для спецслужб неясна. Диверсанты для аренды лодки использовали поддельные паспорта. Лодка вышла из Ростока 6 сентября 2022 года. Утверждается, что оборудование для секретной операции ранее было доставлено в порт на грузовике.

Следователи установили, что на следующий день судно уже находилось на полуострове Дарс, а затем на датском острове Кристиансё. В салоне яхты обнаружили следы взрывчатки. По информации столичной студии ARD и Zeit, осенью, то есть вскоре после уничтожения, западная спецслужба направила европейским партнерским службам наводку, согласно которой ответственность за уничтожение несет украинский спецназовец.

В спецслужбах Запада не исключают, что это может быть фальшивый след, указывающий на вину украинцев. Однако доказательств, подтверждающих эту догадку, следователи, по-видимому, не нашли. Иными словами, "украинский след" появился в деле почти сразу после взрыва. Но сообщать о нем стали только сейчас.

Далее свою лепту внесла британская The Times. Она сообщила, что за взрывами "Северных потоков" может стоять "частное предприятие с Украины", и это стало известно уже через неделю после диверсии. Однако в НАТО стремились, чтобы данная информация не стала публичной, так как это привело бы к обострению отношений между Украиной и Германией.

"Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связанного с правительством президента Зеленского, уже несколько месяцев циркулирует в разведывательных кругах, но не раскрывается", – пишет издание.

Сегодня в Германии уже официально подтвердили, что в январе прокуратура обыскала судно, подозреваемое в причастности к подрыву "Северных потоков". Как пишет немецкая NTV, судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, но "личность преступников и их мотивы являются предметом продолжающихся расследований".

Реакция на Украине и мире

Украина еще вчера заявила, что не имеет отношения к взрывам на "Северных потоках". "Хотя мне нравится собирать забавные теории заговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией на Балтийском море и не имеет информации о „поддерживающих Украину диверсионных группах”. Что случилось с газопроводом „Северный поток”? „Утонул”, как говорят в самой РФ", – написал в Твиттере советник офиса президента Михаил Подоляк.

Министр обороны Алексей Резников также отрицает причастность украинских спецслужб. "Для меня это довольно странная история, не имеющая ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия", - заявил он в Стокгольме перед началом неформальной встречи министров обороны стран - членов ЕС.

В Германии и США прокомментировали сдержанно и призвали дождаться результатов официального расследования. В Берлине заявили, что приняли публикации к сведению, но комментировать их не будут. "Федеральная прокуратура расследует это дело с начала октября 2022 года. Таким образом, она имеет суверенитет над процедурой", - говорится в заявлении правительства ФРГ.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал подождать результатов расследования, но допустил, что могла иметь место "операция под чужим флагом". "Вероятность как одного, так и другого одинаково высока. Поэтому вам просто нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события", - заявил он в эфире Deutschlandfunk.

То же самое сказали в Белом доме. "Мы считаем, и президент сказал об этом, что это акт саботажа. Но мы должны позволить этим расследованием завершиться, и только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть или не быть целесообразными", - сказал представитель Совбеза при Байдене Джон Кирби.

В России реакция была более развернутой. Ранее там солидаризировались с версией американского журналиста Херша о том, что это Байден приказал взорвать "Северные потоки". А новую версию назвали "анонимным вбросом" и попыткой "увести внимание от фактов".

"Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторенной дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку. Так было вокруг Солсбери и Эймсбери, Навального с „Новичком” и т.д.", - заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, идут попытки развенчать "причастность англосаксов" к подрыву "Северных потоков".

Прокомментировал новую версию и Сеймур Херш, обвинявший власти США в диверсии. "Вот это да, источники не называются... О, господи! „Спецслужбы предполагают”, „проукраинская группировка”! Боже мой", - сказал Херш в интервью СМИ и анонсировал скорый выход второй части своего расследования.

Каковы последствия для Украины?

Если западное следствие установит, что украинцы в частном порядке причастны к диверсии в Балтийском море - то Украине собственно это ничем не грозит, пока нет прямой связи с представителями украинской власти. И, судя по публикациям, такая связь не прослеживается. Более того, эта версия в целом минимизирует последствия скандала с подрывом газопровода для Запада и Украины.

Во-первых, "украинская версия" отведет подозрения от американцев. Так как если у "американской версии" появится развитие, это грозит серьезно нарушить американо-европейский альянс, сцементированный конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями.

Во-вторых, на Западе традиционно признают как минимум моральное право Украины наносить урон России там, куда Киев смог бы дотянуться. Подобные действия (например, удары по территории России) чаще всего публично не одобряются, но и не осуждаются.

К тому же, повторимся, пока с властями это формально никак не связано. Правда, потенциально, эта версия может быть для Украины опасной, если после конфликта та же Германия попытается получить с Киева компенсации. Но это пока очень гипотетическая вероятность.

Сейчас главный вопрос, примут ли "украинскую" версию на самом Западе. И не появятся ли другие данные, на которые уже намекнул Сеймур Херш. Впрочем, резонанса в США его версия вызвала заметно меньший, чем публикации об "украинском следе", а в Белом доме ее опровергли. И, видимо, новыми красками она вряд ли заиграет, если не будет представлено каких-то более весомых доказательств, чем данные анонимных источников.