Доработанный по результатам применения в СВО автомат АК-12 запустят в серию в 2023 году

Стрелки на позиции с коллиматорным прицелом ПК120 на автомате АК-12. Обратите внимание на перчатки 6Ш122 и наушники ГШ-01 6М2.

По словам президента концерна "Калашников" Алана Лушникова, одно из изменений коснулось пламегасителя

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует в текущем году запустить серийное производство доработанного автомата АК-12. Об этом в четверг в эфире передачи "Соловьев Live" сообщил президент концерна Алан Лушников.

"Мы в этом году запустим в серию доработанную версию. Там более семи изменений самого разного характера, она пойдет в серию. Например, очень важная история - это пламегаситель. Теперь он будет штатный", - сказал он, отвечая на вопрос о доработке автомата АК-12.

Автомат был усовершенствован по результатам использования в СВО. По словам генерального директора концерна Владимира Лепина, уже к июлю прошлого года опытный образец с изменениями был продемонстрирован представителям Минобороны России. А главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщал ТАСС, что первая партия доработанных автоматов уже поставлена в зону боевых действий "для уточнения обратной связи".

Так, теперь в АК-12 исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию. Остальные изменения связаны с удобством и упрощением эксплуатации автомата.

АК-12 имеет калибр 5,45 мм, обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Он имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. Оружие оснащено высокоэффективным дульным тормозом-компенсатором (ДТК) с креплением байонетного типа, которое позволяет при необходимости быстро отсоединить ДТК, а благодаря устройству дула автомата на него можно поставить приборы малошумной и беспламенной стрельбы.