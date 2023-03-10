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Интерфакс-АВН

ОДК провела первые испытания компрессора для модернизированного двигателя самолета Як-130

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АИ-222-25
АИ-222-25
Источник изображения: личное

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) провела испытания компрессора модернизированного двигателя АИ-222-25 для учебно-боевого самолета Як-130, сообщили в пресс-службе компании.

"Производственный комплекс "Салют" (входит в ОДК "Ростеха") успешно завершил первые испытания нового компрессора высокого давления для модернизированного двигателя АИ-222-25", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что изделие имеет улучшенные массогабаритные характеристики, дешевле в производстве, а также упрощает ремонт и эксплуатацию силовой установки.

"Состоявшиеся на предприятии первые испытания опытного образца подтвердили работоспособность конструкции. Газогенератор с новым КВД без замечаний отработал на испытательном стенде. Это большой успех, который станет отправной точкой для использования этого узла в модернизированном двигателе", - сказал руководитель ПК "Салют" Алексей Громов, слова которого процитировали в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
АИ-222
Як-130
Компании
ОДК УК
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