ОДК провела первые испытания компрессора для модернизированного двигателя самолета Як-130

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) провела испытания компрессора модернизированного двигателя АИ-222-25 для учебно-боевого самолета Як-130, сообщили в пресс-службе компании.

"Производственный комплекс "Салют" (входит в ОДК "Ростеха") успешно завершил первые испытания нового компрессора высокого давления для модернизированного двигателя АИ-222-25", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что изделие имеет улучшенные массогабаритные характеристики, дешевле в производстве, а также упрощает ремонт и эксплуатацию силовой установки.

"Состоявшиеся на предприятии первые испытания опытного образца подтвердили работоспособность конструкции. Газогенератор с новым КВД без замечаний отработал на испытательном стенде. Это большой успех, который станет отправной точкой для использования этого узла в модернизированном двигателе", - сказал руководитель ПК "Салют" Алексей Громов, слова которого процитировали в пресс-службе.