Войти
ТАСС

В учебных заведениях Новосибирской области сделают больше бюджетных мест для нужд ОПК

511
0
0
В цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой")
В цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой").
Источник изображения: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дефицит работников этой области в регионе составляет 1,5 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Дополнительные 250 бюджетных мест для подготовки специалистов, наиболее востребованных на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, появятся в учреждениях профессионального образования Новосибирской области для решения проблемы дефицита кадров для этой отрасли, сообщил в четверг ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"Общий объем контрольных цифр приема на 2023-2024 учебный год по программах среднего профессионального образования установлен в 12 134 бюджетных места. При этом планируется установить дополнительный объем в количестве 250 бюджетных мест по наиболее востребованным профессиям и специальностям на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - рассказал Федорчук.

Планируется добавить 50 бюджетных мест по направлению электроники, радиоэлектроники и систем связи, 125 мест по направлению "Машиностроение связи", по 25 студентов смогут обучиться на бюджете по направлениям "Химические технологии", "Технологии материалов" и "Управление в технических системах". Это обеспечит дополнительный набор по таким профессиям как оператор станков с программным управлением, токарь и фрезеровщик на станках с числовым программным управлением. Также выпускники освоят технологию аналитического контроля химических соединений, монтаж электроприборов и металлургию цветных металлов.

В пресс-службе Минтруда Новосибирской области ТАСС сообщили, что в целях восполнения дефицита кадров для ОПК персональные кураторы центров занятости будут координировать подбор профильных специалистов из числа безработных граждан. Дополнительно проводятся выездные мероприятия в городские и сельские поселения муниципальных районов Новосибирской области, специализированные ярмарки вакансий.

Новосибирск - один из крупнейших промышленных центров Западной Сибири. Как сообщал в начале года замминистра труда и социального развития Владимир Машанов, потребность в кадрах для оборонной промышленности в Новосибирской области составляет 1,5 тыс. человек. Основной дефицит составляют высококвалифицированные рабочие профессии, среди которых операторы станков с числовым программным управлением для изготовления изделий из металла по чертежам, фрезеровщики, токари высокого разряда. В регионе, в частности, находится авиазавод имени Чкалова, который производит бомбардировщики Су-34 и детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
СуперДжет-100
Проекты
Военные учения
Похожие новости
26.12.2016
Дмитрий Рогозин: Базу на Луне планируем построить к 2030 году
21.08.2015
ОАК хочет подписать контракты на поставки самолетов в рамках МАКС-2015
29.10.2013
ОАК берется за ремонт шасси и крыльев
19.06.2012
ОАО «ОКБ Сухого» опубликовало годовой отчет за 2011 год
24.02.2012
Русский ОПК — соль соли земли
11.08.2010
Невоенный Фарнборо
22.02.2007
Это «Су»персамолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 16:12
  • 46087
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 15:25
  • 0
Провокации киевского режима с БПЛА – демонстрация безразличия к собственному народу
  • 10.03 14:36
  • 3
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 10.03 14:07
  • 4
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.03 13:57
  • 1
В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен
  • 10.03 12:24
  • 1
Облик перспективного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW армии США
  • 10.03 10:39
  • 1
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 10.03 04:50
  • 5
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 09.03 20:46
  • 24
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 09.03 14:54
  • 1
В России рассказали об угрозе небольших беспилотников
  • 09.03 12:40
  • 0
Совместная подготовка российских и белорусских военных – требование времени
  • 09.03 12:39
  • 0
«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое