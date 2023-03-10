В учебных заведениях Новосибирской области сделают больше бюджетных мест для нужд ОПК

Дефицит работников этой области в регионе составляет 1,5 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Дополнительные 250 бюджетных мест для подготовки специалистов, наиболее востребованных на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, появятся в учреждениях профессионального образования Новосибирской области для решения проблемы дефицита кадров для этой отрасли, сообщил в четверг ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"Общий объем контрольных цифр приема на 2023-2024 учебный год по программах среднего профессионального образования установлен в 12 134 бюджетных места. При этом планируется установить дополнительный объем в количестве 250 бюджетных мест по наиболее востребованным профессиям и специальностям на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - рассказал Федорчук.

Планируется добавить 50 бюджетных мест по направлению электроники, радиоэлектроники и систем связи, 125 мест по направлению "Машиностроение связи", по 25 студентов смогут обучиться на бюджете по направлениям "Химические технологии", "Технологии материалов" и "Управление в технических системах". Это обеспечит дополнительный набор по таким профессиям как оператор станков с программным управлением, токарь и фрезеровщик на станках с числовым программным управлением. Также выпускники освоят технологию аналитического контроля химических соединений, монтаж электроприборов и металлургию цветных металлов.

В пресс-службе Минтруда Новосибирской области ТАСС сообщили, что в целях восполнения дефицита кадров для ОПК персональные кураторы центров занятости будут координировать подбор профильных специалистов из числа безработных граждан. Дополнительно проводятся выездные мероприятия в городские и сельские поселения муниципальных районов Новосибирской области, специализированные ярмарки вакансий.

Новосибирск - один из крупнейших промышленных центров Западной Сибири. Как сообщал в начале года замминистра труда и социального развития Владимир Машанов, потребность в кадрах для оборонной промышленности в Новосибирской области составляет 1,5 тыс. человек. Основной дефицит составляют высококвалифицированные рабочие профессии, среди которых операторы станков с числовым программным управлением для изготовления изделий из металла по чертежам, фрезеровщики, токари высокого разряда. В регионе, в частности, находится авиазавод имени Чкалова, который производит бомбардировщики Су-34 и детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.