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Военное обозрение

В руководстве Пентагона оценили боеспособность российской ракеты «Сармат»

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Источник изображения: topwar.ru

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" обладает высокой степенью боеспособности. Исходя из этого, армия США нуждается в соответствующих средствах сдерживания. Об этом заявил командующий силами воздушной обороны США генерал Глен ван Херк.

В ходе слушаний в американском конгрессе ван Херк напомнил, что в апреле прошлого года вооруженные силы России провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая является стратегическим вооружением, показавшим высокую степень боеспособности. Это показывает критическую важность обеспечения армии США современными и надежными средствами сдерживания.

Американский генерал также упомянул проведение испытаний российской атомной подводной лодки "Белгород", способной нести ядерные торпеды "Посейдон", которые в состоянии поражать прибрежные цели с расстояния в несколько тысяч километров, что также представляет для безопасности США серьезную угрозу.

Ван Херк подчеркнул, что североамериканский континент находится в зоне действия российских крылатых ракет морского и воздушного базирования. Он также отметил успешное применение российской армией новых гиперзвуковых ракет в ходе вооруженного конфликта на Украине.

Новые МБР "Сармат" призваны заменить тяжелые стратегические ракеты шахтного базирования РС-20В "Воевода". Для размещения ракет "Сармат" планируется использовать уже имеющуюся инфраструктуру.

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