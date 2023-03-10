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ТАСС

Нетаньяху сообщил, что рассмотрит запрос о посредничестве на Украине, если он поступит

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AP Photo, Ronen Zvulun/Pool via AP

Премьер-министр еврейского государства подчеркнул, что Израиль "явно заинтересован в том, чтобы избежать конфронтации с Россией"

РИМ, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрел бы запрос о посредничестве на Украине в случае его поступления.

"Я готов сделать все, чтобы положить конец этой бойне. Если обе стороны решат, что пришло время обратиться к посредничеству и что я могу помочь, я рассмотрю этот вопрос. Но, к сожалению, я думаю, что время для этого еще не пришло. Эта война еще будет продолжаться, прежде чем я увижу такую возможность", - сказал он в опубликованном в четверг интервью итальянской газете La Repubblica.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "явно заинтересован в том, чтобы избежать конфронтации с Россией". "Наши отношения с Россией очень многосоставные, но мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам и положить конец этому конфликту", - сказал он.

1 февраля премьер-министр Израиля в интервью телеканалу CNN заявил, что готов рассмотреть роль посредника в украинском кризисе, добавив, что для этого необходимы "подходящий момент и обстоятельства". Нетаньяху также утверждал, что "на ранних стадиях" конфликта, когда он "являлся лидером оппозиции", ему поступило предложение выступить посредником. Он ушел от ответа на вопрос, от кого поступило такое предложение. Премьер Израиля подчеркнул, что "не стремился к этому", поскольку запрос имел неофициальный характер. 

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