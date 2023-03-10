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Военное обозрение

Главы оборонных ведомств стран ЕС согласились на поставки Киеву оставшихся на складах боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

Страны Евросоюза продолжают последовательную политику по накачиванию Украины оружием. Ярым сторонником подобной политики является и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Напомним, что 7 и 8 марта в шведской столице Стокгольме прошла неформальная встреча глав оборонных ведомств 27 стран-членов ЕС. Центральной же темой здесь, естественно, была Украина, а точнее поставки вооружения в эту страну, а также откуда взять оружие и деньги на него.

Ранее Боррель призывал использовать в этих целях Европейский фонд мира, откуда собираются выделить 1 миллиард евро. Эта сумма рассчитана лишь на первый этап поставок оружия, отметил глава евродипломатии. Сколько будет выделено на последующие этапы, Боррель не уточнил.

Кроме того, по словам Борреля, на встрече в Стокгольме европейские министры обороны пришли к согласию относительно необходимости немедленных поставок Украине артиллерийских боеприпасов, которые хотят выделить как то, что осталось на военных складах ЕС.

При всём этом Боррель пытается выставить себя сторонником мира, говоря, что было бы лучше обсуждать мирные переговоры, а не поставки оружия. Что мешает вести мирные переговоры, не говорит... Видимо, сложно выговорить слово «Вашингтон», который держит в руке всю европейскую чиновничью братию.

В ноябре прошлого года ЕС уже одобрил военную помощь Украине на сумму в 18 миллиардов евро.

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