Войти
ЦАМТО

Морские силы самообороны Японии приняли четвертый фрегат класса "Могами"

422
0
0
Фрегат класса «Могами»
Фрегат класса «Могами».
Источник изображения: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 9 марта. На предприятии Nagasaki Shipyard компании Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems 7 марта состоялась церемония передачи и ввода в боевой состав флота Морских сил самообороны Японии фрегата "Микума" (Mikuma) класса "Могами".

Справочно: класс "Могами" также известен как проект 30DX и 30FFM.

"Микума" является четвертым кораблем класса "Могами". Он был спущен на воду компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 10 декабря 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года японское Агентство закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) выбрало компанию Mitsubishi Heavy Industries основным подрядчиком разработки проекта нового класса многоцелевых эскадренных миноносцев (фрегатов) 30DX (также известен под обозначением FFM и 30FFM). Участвовавшую в конкурсе компанию Mitsui Engineering and Shipbuilding Company Агентство ATLA назначила основным субподрядчиком реализации проекта. MHI должна была построить головной корабль серии, а Mitsui – второй фрегат. Стоимость одного корабля серии оценивается в 48-50 млрд. йен (456,7 млн. долл.).

(FFM-1) "Могами" (Mogami) был спущен на воду на предприятии Nagasaki Shipyard & Machinery Works компании MHI в префектуре Нагасаки 3 марта 2021 года позднее второго корабля серии из-за технических проблем. Поскольку "Могами" был заказан первым, командование Морских сил самообороны Японии считает его головным фрегатом серии.

Заложенный в октябре 2019 года на верфи Mitsui Engineering and Shipbuilding в Тамано (преф.Окаяма), фрегат (FFM-2) "Кумано" (Kumano) был принят на вооружение 22 марта 2022 года. В марте 2021 года компания Mitsui вошла в состав Mitsubishi Heavy Industries.

Третий фрегат серии, "Ноширо" (Noshiro), был передан Морским силам самообороны Японии 15 декабря 2022 года.

В декабре 2021 года MHI спустила на воду четвертый фрегат, "Микума" (Mikuma), в июне 2022 года – пятый, "Яхаги" (Yahagi), в декабре 2022 года – шестой, "Агано".

Фрегат класса "Могами" – это боевой корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения. В планы Морских сил самообороны Японии входит строительство до 22 фрегатов данного типа. Основной задачей кораблей является патрулирование исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".

По данным MHI, длина фрегата класса "Могами" составляет 132,5 м, ширина – 16,3 м, осадка – 9 м, стандартное/полное водоизмещение – 3900/5500 т, экипаж – около 90 человек. Фрегат оснащен комбинированной главной энергетической установкой типа CODAG, состоящей из газотурбинного двигателя МТ30 британской Rolls Royce и двух дизельных двигателей MAN 12V28/33D-STC. Максимальная скорость составляет более 30 узлов. В состав вооружения входят 127-мм артиллерийская установка Mk.45 mod.4 компании BAE Systems, два дистанционно управляемых модуля вооружения с 12,7-мм пулеметами, две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет "Тип-17", ПУ ЗУР SeaRAM производства Raytheon/Diehl BGT Defence, ВПУ Mk.41, морские мины. Основная многофункциональная РЛС OPY-2 и другие датчики размещены в интегрированной мачте. Корабль получил современные тактические каналы передачи данных, систему спутниковой связи, корпусную ГАС миноискания и ГАС с пассивной буксируемой антенной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Mark 41
Phalanx CIWS
Компании
BAE Systems
MHI
Raytheon
Rolls-Royce
Похожие новости
28.03.2022
В состав японского флота вошёл первый фрегат нового поколения типа Mogami
28.06.2021
Спущен на воду третий фрегат класса "Могами" для Морских сил самообороны Японии
05.03.2021
Фрегат Mogami: первый, но второй
24.11.2020
Япония и Индонезия обсуждают продажу Джакарте многоцелевого фрегата
23.11.2020
Спущен на воду второй эсминец проекта 30DX для Морских сил самообороны Японии
29.10.2018
Euronaval 2018. Концепт японского фрегата ищет интересантов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 16:12
  • 46087
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 15:25
  • 0
Провокации киевского режима с БПЛА – демонстрация безразличия к собственному народу
  • 10.03 14:36
  • 3
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 10.03 14:07
  • 4
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.03 13:57
  • 1
В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен
  • 10.03 12:24
  • 1
Облик перспективного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW армии США
  • 10.03 10:39
  • 1
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 10.03 04:50
  • 5
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 09.03 20:46
  • 24
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 09.03 14:54
  • 1
В России рассказали об угрозе небольших беспилотников
  • 09.03 12:40
  • 0
Совместная подготовка российских и белорусских военных – требование времени
  • 09.03 12:39
  • 0
«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое