Морские силы самообороны Японии приняли четвертый фрегат класса "Могами"

ЦАМТО, 9 марта. На предприятии Nagasaki Shipyard компании Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems 7 марта состоялась церемония передачи и ввода в боевой состав флота Морских сил самообороны Японии фрегата "Микума" (Mikuma) класса "Могами".

Справочно: класс "Могами" также известен как проект 30DX и 30FFM.

"Микума" является четвертым кораблем класса "Могами". Он был спущен на воду компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 10 декабря 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года японское Агентство закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) выбрало компанию Mitsubishi Heavy Industries основным подрядчиком разработки проекта нового класса многоцелевых эскадренных миноносцев (фрегатов) 30DX (также известен под обозначением FFM и 30FFM). Участвовавшую в конкурсе компанию Mitsui Engineering and Shipbuilding Company Агентство ATLA назначила основным субподрядчиком реализации проекта. MHI должна была построить головной корабль серии, а Mitsui – второй фрегат. Стоимость одного корабля серии оценивается в 48-50 млрд. йен (456,7 млн. долл.).

(FFM-1) "Могами" (Mogami) был спущен на воду на предприятии Nagasaki Shipyard & Machinery Works компании MHI в префектуре Нагасаки 3 марта 2021 года позднее второго корабля серии из-за технических проблем. Поскольку "Могами" был заказан первым, командование Морских сил самообороны Японии считает его головным фрегатом серии.

Заложенный в октябре 2019 года на верфи Mitsui Engineering and Shipbuilding в Тамано (преф.Окаяма), фрегат (FFM-2) "Кумано" (Kumano) был принят на вооружение 22 марта 2022 года. В марте 2021 года компания Mitsui вошла в состав Mitsubishi Heavy Industries.

Третий фрегат серии, "Ноширо" (Noshiro), был передан Морским силам самообороны Японии 15 декабря 2022 года.

В декабре 2021 года MHI спустила на воду четвертый фрегат, "Микума" (Mikuma), в июне 2022 года – пятый, "Яхаги" (Yahagi), в декабре 2022 года – шестой, "Агано".

Фрегат класса "Могами" – это боевой корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения. В планы Морских сил самообороны Японии входит строительство до 22 фрегатов данного типа. Основной задачей кораблей является патрулирование исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".

По данным MHI, длина фрегата класса "Могами" составляет 132,5 м, ширина – 16,3 м, осадка – 9 м, стандартное/полное водоизмещение – 3900/5500 т, экипаж – около 90 человек. Фрегат оснащен комбинированной главной энергетической установкой типа CODAG, состоящей из газотурбинного двигателя МТ30 британской Rolls Royce и двух дизельных двигателей MAN 12V28/33D-STC. Максимальная скорость составляет более 30 узлов. В состав вооружения входят 127-мм артиллерийская установка Mk.45 mod.4 компании BAE Systems, два дистанционно управляемых модуля вооружения с 12,7-мм пулеметами, две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет "Тип-17", ПУ ЗУР SeaRAM производства Raytheon/Diehl BGT Defence, ВПУ Mk.41, морские мины. Основная многофункциональная РЛС OPY-2 и другие датчики размещены в интегрированной мачте. Корабль получил современные тактические каналы передачи данных, систему спутниковой связи, корпусную ГАС миноискания и ГАС с пассивной буксируемой антенной.