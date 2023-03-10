SpaceX выведет на орбиту новую партию спутников связи британской компании OneWeb

Вашингтон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Американская ракета Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с очередной партией из 40 британских спутников связи OneWeb, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты-носителя планируется осуществить в 14:13 по времени Восточного побережья США (в 20:13 мск) с 40-го стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в 13-й раз, примерно через девять минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на площадку LZ-1 на базе в Флориде.

Примерно через 1,5 часа после старта все спутники компании OneWeb каждый весом около 150 кг будут выведены на низкую околоземную орбиту высотой 600 км, а затем с помощью своих ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 1200 км. Они пополнят орбитальную группировку компании OneWeb, которая уже состоит из 542 спутников. Всего планируется группировка в составе 648 аппаратов.

Это будет уже третий запуск спутников OneWeb компанией SpaceX. Первый был осуществлен в декабре 2022 года. Аппараты предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи. По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

С 2019 года, когда были запущены первые спутники OneWeb, они выводились на орбиту с помощью российских ракет "Союз". 24 февраля 2022 года в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на санкции тогдашний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

4 марта прошлого года Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.