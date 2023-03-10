Этот российский боевой самолет испугал Запад

AK: Иран может закупить у России боевые самолеты, отслеживающие цели на расстоянии 300 км

Иран рассматривает вопрос о приобретении у России боевых самолетов Су-35, сообщает AK. Информация о вероятных поставках была встречена паническим ужасом на Западе, пишет издание. Су-35 может отслеживать объекты на расстоянии 300 км и одновременно поражать до восьми целей.

Все помнят, что еще недавно Иран с большими надеждами ждал поставок из России одного из самых передовых современных комплексов ПВО, то есть ракет С-400. В самое ближайшее время Иран снова сможет усилить свою военную мощь, но на сей раз — благодаря поставкам продвинутых образцов российской боевой авиации. Речь о российском многоцелевом истребителе Су-35. Следует также добавить, что информация о вероятных поставках этого современного российского боевого самолета в Исламскую Республику уже была встречена паническим ужасом в США, странах НАТО, да и на Западе в целом и породила буквально истерику среди чиновников от оборонных ведомств западных стран.

Для самого Ирана информация о возможностях усиления ВВС страны за счет современного российского передового истребителя тем более интересна, что буквально на днях министр обороны Исламской Республики Иран заявил, что в приобретении у России новой партии комплексов С-400 "у Вооруженных сил пока нет нужды". Правда, в отношении поставок Су-35 глава военного ведомства также был довольно осторожен. Накануне министр обороны и поддержки Вооруженных Сил Ирана, бригадный генерал Мохаммад-Реза Караи Аштиани, на пресс-конференции, прошедшей непосредственно в оборонном ведомстве, отвечая на вопрос журналистов о покупке у России Су-35, заявил, что вопрос пока находится на стадии изучения, и для принятия окончательного решения нужна вся техническая документация и оборудование, которые пока не предоставлены.

Но чем же может быть опасен для авиации противника Су-35?

Этот истребитель с двумя двигателями АЛ-41F1S относится к семейству боевых самолетов поколения 4++. Истребители этого поколения имеют весьма значительные преимущества, в сравнении с истребителями просто поколения 4. Данные преимущества включают в себя усовершенствованные интегрированные датчики, активную сканирующую электронную решетку для слежения, продвинутые возможности навигации полета, гиперманевренность, возможность, как уже говорилось, использования в качестве многоцелевого истребителя, а также уменьшенную площадь поперечного сечения радара (RCS).

В сравнении со своими предшественниками, такими, как, например, Су-27, Су-35 имеет лучшие аэродинамические и маневренные характеристики, бóльшую дальность полета, более мощный двигатель, более совершенные электронные устройства и средства воздушной связи.

Но одна из самых сильных сторон этого боевого самолета – его радарная система. Су-35 использует очень мощный радар – NO35 "Ирбис" Е, который, как говорят российские военные летчики, "видит все". Он дает возможность обнаружения движущихся военных целей на расстоянии 400 км, отслеживания до 30 воздушных целей на расстоянии 300 километров и одновременного ведения огня и поражения до восьми целей.

Как видно, это российское боевое воздушное судно представляет большую угрозу для авиации США и НАТО, а также и для ВВС Израиля, которых многие считают чуть ли не самыми передовыми на Ближнем Востоке.

Кроме вышесказанного, данный передовой истребитель оснащен системой радиолокационной борьбы "Хибины Л-175М". Эта система была разработана еще в советские времена и продолжала совершенствоваться в дальнейшем. Как уже отмечалось, истребитель в состоянии вести огонь по целям в радиусе до 300 километров ракетами класса "воздух-воздух". При этом он способен поражать и цели на поверхности земли, а также может нести и запускать тяжелые противокорабельные ракеты.