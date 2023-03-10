ФРГ ждет политический и экономический крах из-за ее политики по Украине

Resalat: политика ФРГ по Украине не принесет мир, но приведет к хаосу в самой Германии

Германия пытается добиться мира на Украине методами, которые разрушают не только эту страну, но и саму ФРГ, пишет Resalat. Накачивание Киева оружием приведет лишь к эскалации конфликта, а также еще глубже погрузит Берлин в политический, экономический и энергетический хаос.

С начала вооруженного противостояния на Украине прошел год, но Берлин продолжает настаивать на политике, которая может окончиться для Германии саморазрушением.

Политика правительства Германии за месяцы вооруженного конфликта на Украине превратилась в апофеоз политической слепоты. И без того довольно слабое коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца (состоящее из трех партий с радикально отличающимися политическими программами – социал-демократы, свободные демократы, или Свободная демократическая партия Германии, и так называемые зеленые), даже по вопросам внутренней политики постоянно расходящееся во мнениях, в отношении же ставшего сложнейшим для Европы внешнеполитического вопроса, то есть вооруженного конфликта на Украине, так и не смогло до сих пор озвучить рациональное и убедительное для общественного мнения объяснение необходимости Германии во что бы то ни стало поддерживать Украину "до победного конца".

Осуществление федеральным правительством одновременно политики "и войны, и мира" относительно конфликта на Украине привело к многочисленным протестам граждан Германии — и временами противостояние становится острым. Те акции, которые прошли в разных концах Германии в годовщину начала вооруженной фазы конфликта на Украине, ярко и отчетливо подтверждают эту реальность. В данном противостоянии Германия, с одной стороны, пытается быть "умеренной и мудрой". Но, с другой стороны, приняв решение об отправке на Украину танков "Леопард", она становится, таким образом, частью этого противостояния, хочет она того или нет. И, похоже, год такой "двойной политики" для Германии завершается полной неразберихой и масштабным хаосом!

Новые обязательства Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, вдобавок к принятым обязательствам поддерживать Украину "столько, сколько нужно", недавно озвучивает новое обещание – страна должна предпринять "серьезные шаги" в области укрепления военной промышленности и начать производить как можно больше оружия. По словам федерального канцлера, производственные мощности в области изготовления боеприпасов, оборудования и снаряжения военного назначения, должны быть серьезно укреплены – чтобы справиться с "новыми вызовами безопасности", которые возникли в итоге "российской агрессии" на Украине.

Во время выступления в бундестаге, федеральном парламенте Германии, Шольц напомнил, что правительство уже ведет переговоры с представителями оборонной промышленности о необходимости "полной смены курса", который позволит оперативнее и эффективнее производить вооружение… При этом закупки военной техники для Бундесвера и других европейских армий должны стать, по словам немецкого политика, также более планомерными и вестись более эффективно.

Также Олаф Шольц добавил, что целью "нового курса" должно быть создание в Германии мощной промышленной базы, чтобы страна могла способствовать укреплению в Европе мира и защищать свободу и демократию на континенте. То есть, по мнению канцлера, для достижения мира нужно не способствовать переговорам сторон, а производить и закупать больше оружия и снабжать им затем одну из сторон конфликта! Не потрудившись пояснить этот алогизм, Шольц продолжал в своем выступлении рассуждать о производстве необходимого вооружения, техники, боеприпасов, что, однако, будет "непростым делом" – нужны будут долгосрочные контракты для развития производственных мощностей, а если у государства не хватит для этого ресурсов, то предстоит договариваться с представителями бизнеса о масштабных рассрочках. По словам экспертов, подобный "новый курс" не только не принесет мир на восток Европы, но и сулит Германии полное расстройство финансовой системы, вкупе с проблемами энергетического сектора, которые также никуда не исчезли.

Мирная политика сдерживания или воинственная политика "решительных действий"?!

Очевидно, что эта "новая политика" Германии, которую комментаторы уже прозвали "оружейной", не имеет ничего общего со сдерживанием. Как следует из слов Шольца, он намерен и дальше усиливать роль немцев в вооруженном противостоянии, крайне опасную не только для Германии, но и для всей Европы. Об этом говорят не только критики правительства, но и даже однопартийцы канцлера.

Такая воинственная политика относительно конфликта на Украине и занятие двойных позиций типа "ни войны, но и ни мира без победы" заманит Шольца в сети той специфической игры, которую ведут оппоненты социал-демократов, то есть партия христианских демократов, которая на фоне кризиса пытается извлечь дивиденды для следующих выборов. На промежуточных местных выборах во многих округах социал-демократы уже потерпели очень тяжелое поражение, поскольку многие избиратели, надеявшиеся на посредническую роль Германии в украинском кризисе, поняли, что при нынешнем правительстве этим чаяниям не суждено сбыться. В итоге часть электората социал-демократов разочаровалась и начинает переходить в лагерь их оппонентов. Теперь большинство граждан Германии относится к Шольцу совсем не как к символу рациональности и мира, который еще недавно принес ему победу, но как к символу беспорядков, протестов и хаоса в стране. И эта картина в корне отличается от того имиджа, который социал-демократы создавали на прошлых общенациональных выборах, и от тех обещаний, которые они так щедро раздавали. Многие избиратели увидели, что образ победителей прошедших выборов оказался полностью фальшивым.

Щедрые, но пустые обещания европейских лидеров Зеленскому

Упомянутая речь канцлера Германии имеет явную связь с недавней поездкой президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы и его выступлением в Брюсселе, а затем и на Мюнхенской конференции по безопасности. Речь прозвучала после того, как европейские лидеры пообещали президенту Украины ускорить процесс отправки Киеву оружия и боеприпасов. Как сообщал телеканал Euronews, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг недавно предупредил, что количество боеприпасов, потребляемых украинскими войсками, намного превышает производство стран — членов НАТО, но после этого он отнюдь не обратился с призывом к враждующим сторонам о сдержанности, а призвал членов Атлантического блока срочно увеличить свои производственные мощности. При этом не лишним будет отметить, что после Второй мировой войны и до начала спецоперации России на Украине Германия всегда придерживалась стратегии отказа от военной интервенции и воздерживалась от поставок оружия воюющим странам. Причем эту линию немецкие политики в течение более чем полувека выдерживали довольно последовательно. Но буквально через три дня после начала на Украине военных действий, то есть еще в феврале прошлого года, Олаф Шольц начал нарушать это табу, поскольку инициировал принятие нового бюджета в размере 100 миллиардов евро на модернизацию германской армии. Но теперь это табу подошло к более опасным границам! За последний год Берлин отправлял в Киев различное вооружение и военную технику, от ракетных установок и бронетехники немецкого производства до боевых танков "Леопард". Очевидно, что речь канцлера ФРГ была направлена на то, чтобы как-то сгладить общее впечатление от турне Зеленского по Европе, в ходе которого он в целом не достиг почти ничего существенного, кроме заверений и обещаний европейских лидеров в "неизменной поддержке до победы".

"Мы знаем, что наше дело нестандартное!"

Но кульминационным моментом упомянутой речи канцлера Германии является признание "нестандартности" действий Берлина по вооружению Киева на фоне военного конфликта! Шольц признал, что вооруженный конфликт на Украине идет уже второй год и далек от завершения. Канцлер также заявил, что осознает "нестандартность" политического курса Германии, основанного на поставках оружия конфликтующей стороне, и "необычность" такого пути, который направлен, по его словам, на достижение мира. Шольц даже сказал, что понимает тех граждан страны, которые не поддерживают такую политику. Но при этом он продолжил заверять в "необходимости" подобного курса и так и не смог логично обосновать, в чем же эта необходимость заключается.

Канцлер только отметил, что правительство Германии не относится к вопросам поставок оружия легкомысленно и что каждое решение является взвешенным и выверенным. Но тут же глава немецкого правительства подчеркнул, что поддержка Украины необходима для защиты "европейского миропорядка" и направлена якобы на то, чтобы НАТО не оказалось стороной конфликта.

После этого многие обозреватели и аналитики в Германии стали утверждать, что "в упор" не видят связи между этими двумя целями, о которых говорил канцлер. Подобные заявления, утверждают они, точно не могут удовлетворить и успокоить обывателей и сторонников мира в Германии. Германия, как и Франция, две ведущие европейские державы, вели двойную игру в конфликте на Украине, как до февраля 2022 года, так и после него, и прошедший год показал, что они точно не в состоянии выиграть в этой игре! Единственное, что они показали – это способность поддерживать состояние горячей фазы конфликта, но многие наблюдатели утверждают, что и этой способности скоро наступит конец и что следует немедленно остановиться, пока не поздно. Лучше, по их мнению, выработать некий компромисс сейчас, чем довести эту игру до того, что Москва будет полностью диктовать и условия мира, и условия дальнейших действий.

Но вместо этого европейские политики только рассуждают о необходимости мира, однако намерены добиваться этого мира методами, прямо противоположными заявленным целям! Если уж перемещаться и балансировать между миром и войной, то подобная политика тоже требует, как говорят многие европейские обозреватели, ловкости и такта, которых явно нет, по крайней мере, они начисто отсутствуют, у официальных представителей блока НАТО. Не так давно президент России Владимир Путин в своей пространной и эффектной речи по случаю годовщины победы в Сталинградской битве в Великой Отечественной войне, которую не могли не заметить и многие западные СМИ, расценил немецкую военную поддержку Киева путем отправки танков "Леопард" как один из аспектов выхода Германии на арену войны. При этом российский лидер напомнил, что немецкие танки уже были на Украине более полувека назад, и также чем для Германии закончилась эта инициатива. В завершение своего выступления российский лидер заверил, что после того, как немецкие танки вновь появятся на Украине, Россия не будет молча и безучастно это созерцать! Конечно, и президент России, и другие официальные лица не озвучили уровень той реакции, которая последует в ответ на деструктивные действия правительства Германии относительно вооруженного конфликта на Украине. Но при этом последние события прямо подтверждают, что у президента России не так много обещаний, которые далее не воплощаются в действие.

Однако похоже на то, что Европа желает этого "воплощения" себе назло! И без каких-либо комментариев президента России ясно, что будущее немецкого коалиционного правительства (да и других европейских правительств) становится все более неясным и туманным. И какой бы ни была реакция России на этот вопрос (поставки на Украину немецких танков и вооружения), она явно не будет в интересах Социал-демократической партии, да и двух других коалиционных партий правительства Германии (Свободных демократов и Партии зеленых). Если правительство Германии не знает (либо делает вид, что не знает), каким может быть ответ России, то этот ответ знает большинство немецких аналитиков, а вслед за ними – и весь немецкий электорат. И он неминуемо даст этот ответ на следующих общенациональных выборах, до которых, правда, Германии еще тоже необходимо дожить.