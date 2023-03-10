В ВМС США рассказали о программе «пятилетки» по модернизации эсминцев

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В США уже в этом месяце представят проект оборонного бюджета на 2024 год, который предусматривает пополнение военно-морских сил эсминцами с управляемым ракетным оружием (УРО) типа «Арли Бёрк» и фрегатами типа «Констеллейшн» (FFG(X)) вплоть до 2028, в рамках первой 5-летней программы Минобороны США. Об этом сообщил адмирал ВВС США Фред Пайл.

По словам морского офицера, специалисты приступят к усовершенствованию программы эсминцев с управляемыми ракетами следующего поколения DDG (X), наряду с развитием интегрированной системы боевого управления кораблей – проекты, являющиеся приоритетной задачей Пентагона.

В то же время, уточнил военный, она будет включать в себя и разработку безэкипажных надводных аппаратов, оружия направленной энергии, гиперзвуковых ракет средней дальности, а также усовершенствование эсминцев типа Zumwalt.

Пайл признал, что программа LUSV по созданию больших беспилотных надводных кораблей, которую изначально планировалось запустить в 2025 году, будет отложена, не уточнив, однако, причин такого решения.

В течение первой «пятилетки» американские ВМС продолжат проводить испытания гиперзвуковых ракет морского базирования.

Сообщается, что DDG с модификацией 2.0 будет оснащаться радиолокационной системой разведки воздушной и надводной обстановки AN/SPY-6(V), наземными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) SEWIP и корабельной системой ПВО-ПРО Aegis Baseline 10.