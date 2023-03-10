WP: США потребуется 15 лет для восполнения своих основных систем вооружений

По данным газеты, представители командования ВС Соединенных Штатов прямо указывают на "хрупкость" военно-промышленного комплекса страны

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Американская военная помощь Украине, которая уже превысила $32 млрд, выявила неспособность США быстрыми темпами увеличить производство многих видов вооружений и боеприпасов, которые необходимы как Киеву, так и самому Вашингтону и его союзникам. К такому выводу приходят авторы, опубликованной в среду в газете The Washington Post статьи. Они проанализировали этот вопрос.

По их мнению, украинский конфликт "обнажил глубокие проблемы, которые Соединенные Штаты должны преодолеть", чтобы производить вооружения для своих нужд и нужд союзников. По мнению некоторых американских аналитиков, Пентагон прилагает недостаточно усилий для пополнения запасов вооружений, которые покинули американские склады и были переданы Украине. Как отмечают авторы материала, представители командования ВС США прямо указывают на "хрупкость" военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

Объем производства американских заводов может оказаться недостаточным для предотвращения истощения запасов ключевых вооружений и боеприпасов, которые Соединенные Штаты поставляют Украине. В связи с этим, отмечает The Washington Post, для восполнения запасов основных систем вооружений потребуется 15 лет при уровне производства мирного времени и более восьми лет при темпах военного времени. Издание в этот список включает управляемые ракеты, самолеты и ударные беспилотники, которые могут быть переданы союзникам. При этом на восполнение отправленных Киеву высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur США понадобится четыре года, а для РСЗО HIMARS - два с половиной года.

По оценкам газеты, проблема не ограничивается тем, что США поставляют Украине. Речь идет о том, что нынешние темпы производства потребуют более 10 лет для замены американского парка вертолетов UH-60 Black Hawk и почти 20 лет - для современных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности. Пентагону потребуется как минимум 44 года, прежде чем он сможет заменить свой флот авианосцев. Издание поясняет, что на протяжении десятилетий после Второй мировой войны военные расходы падали, а ВПК резко сокращался. Из 51 крупной компании в этом секторе в 1990-х годах к настоящему времени осталось порядка 5.

Как отмечают эксперты, непредсказуемый спрос в сфере обороны и краткосрочные контракты серьезно сдерживают инвестиции в дополнительные мощности. Современная военная техника крайне сложна в производстве. Как поясняет издание, для создания только одного истребителя F-35 необходимо 300 тыс. деталей от 1,7 тыс. поставщиков. Кроме того усложняет ситуацию и рост числа законодателей, которые считают, что Соединенные Штаты оказывают слишком большую помощь Украине. Один из последних опросов показал, что 40% республиканцев в Конгрессе придерживаются этой позиции по сравнению с 9% весной 2022 года. Как отмечается в статье, "неясно, как долго американцы будут терпеть военные расходы, которые уже превышают 3% ВВП, в эпоху инфляции и экономической напряженности".

В Европе, продолжает издание, проблемы не менее серьезны. В Германии на фоне планов по резкому расширению военного присутствия запасов боеприпасов, как полагают, хватит на два дня боевых действий, а в Великобритании - на восемь. Для решения этих проблем лидеры Евросоюза изучают способы ускорения производства, возможно, с помощью соглашений о предварительных закупках по аналогии с разработкой вакцин против COVID-19.