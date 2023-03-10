Военнослужащие ВВО на Сахалине выполнили боевые стрельбы из ПЗРК "Игла"

В ходе учений уничтожили более 10 воздушных целей, имитирующих средства воздушного нападения условного противника

ТАСС, 9 марта. Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине выполнили боевые пуски ракет из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла" по воздушным целям, сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"На полигоне Успеновский военнослужащие подразделений ПВО в течение нескольких недель прошли полный курс обучения на современных электронных тренажерах, а также отработали нормативы по приведению комплексов ПЗРК "Игла" в боевое положение. На практических занятиях офицеры армейского корпуса ВВО и участники СВО отрабатывали с обучаемыми военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение. По завершении учебного курса расчеты выполнили первые боевые пуски ракет из ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении.

Воздушные цели имитировали осветительные мины, выпущенные из 120-миллиметрового миномета "Сани".

Всего в ходе практической стрельбы было уничтожено более 10 воздушных целей, имитирующих средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и дальностях.