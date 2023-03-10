В США заявили, что предоставят Украине информацию для весеннего наступления

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что определять, сколько сил для этого задействовать, придется президенту республики Владимиру Зеленскому

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. США предоставят Украине информацию для возможного весеннего наступления, но определять ход боевых действий предстоит Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу СNN, вышедшем в эфир в среду вечером.

"Определять, что делать весной, куда наступать, сколько сил для этого задействовать, придется президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, - сказал Кирби. - Мы, конечно, предоставим информацию и свои советы, но в итоге определять достижимость целей предстоит президенту Зеленскому".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что подобные действия Вашингтона увеличивают прямую вовлеченность США в украинский конфликт и могут привести к непредсказуемым последствиям в отношениях между ядерными державами.