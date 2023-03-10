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ТАСС

В США заявили о подготовке украинцев к использованию ракет на МиГах

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Американская авиационная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM на подвеске истребителя МиГ-29 ВВС Украины, август 2022 года
Американская авиационная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM на подвеске истребителя МиГ-29 ВВС Украины, август 2022 года.
Источник изображения: кадры из видео ВВС Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что летчиков не готовят к пилотированию F-16

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Обучение украинских летчиков на базе ВВС США в Аризоне является не подготовкой к пилотированию F-16, а оценкой возможностей использования американских высокоточных ракет на истребителях МиГ. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу СNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Это не подготовка, это оценка возможностей того, насколько они могут использовать определенные американские виды вооружений на своих истребителях, то есть на МиГах. Речь идет об определенном виде высокоточных ракет, которые мы передаем им. И их число небольшое, мы оцениваем, как они могут выполнять задачи и осуществлять огонь из этих систем", - сказал он.

О прибытии украинских летчиков в США 4 марта сообщил телеканал NBC, уточнив, что в марте прибудут еще восемь летчиков с Украины. Позже газета Politico со ссылкой на источники информировала, что прибытие двух украинских летчиков в США для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16, не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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