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РИА Новости

В Приморье обсудили детали российско-лаосских военных учений "Ларос-2023"

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Боевые машины пехоты БМП-2
Боевые машины пехоты БМП-2.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

В Приморье военные из России и Лаоса согласовали детали совместных учений "Ларос-2023"

ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Конференция военных из России и Лаоса завершилась в Приморском крае, участники согласовали детали совместных учений "Ларос-2023", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Ранее в пресс-службе рассказали о старте первой планирующей конференции, посвященной учениям "Ларос-2023". Тогда сообщалось, что учения будут направлены на развитие военно-технического сотрудничества стран и посвящены борьбе с международным терроризмом.

"В Приморье завершилась планирующая конференция с участием представителей командования Восточного военного округа и минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики по организации и проведению предстоящего совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2023", - говорится в сообщении.

На конференции стороны "согласовали тему, замысел, сроки и район проведения учения, организацию медицинского и тылового обеспечения, а также порядок практических действий подразделений". Гости из Лаоса также заглянули в военно-исторический музей и Уссурийское суворовское военное училище, добавили в пресс-службе.

Учения "Ларос-2022" прошли на лаосской территории в ноябре-декабре.

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