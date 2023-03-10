Арктические комплексы ПВО "Тор" применяют в зоне спецоперации

По данным источников, комплексы действуют в боевых порядках частей Северного флота

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Арктический вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" вместе с подразделениями морской пехоты Северного флота действует в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС сообщили два источника, близкие к российскому военному ведомству.

"Арктические комплексы "Тор-М2ДТ" (арктический вариант комплекса "Тор-М2" - прим. ТАСС) действуют в боевых порядках частей Северного флота в зоне спецоперации", - сказал один из них. Другой собеседник агентства подтвердил эту информацию, однако не стал уточнять в каком конкретно районе задействованы эти ЗРК. "Арктические "Торы" успешно справляются со всеми боевыми задачами в зоне СВО, показывая высокую эффективность", - добавил он.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее о применении в зоне спецоперации арктической версии комплекса официально не сообщалось. Военное ведомство неоднократно показывало кадры боевой работы в зоне СВО расчетов ЗРК "Тор-М2У", уничтоживших разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины.

ЗРК "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного вездехода ДТ-30 "Витязь" предназначен для прикрытия важных административных, промышленных и военных объектов, а также сухопутных соединений от атаки средств воздушного нападения противника в условиях Крайнего Севера и Арктики. Арктическая версия "Тора" способна поражать воздушные цели на дальности до 16 км, по высоте - от 10 м до 12 км.

Впервые был представлен широкой публике на военном параде Победы на Красной площади 9 мая 2017 года. Первые 12 серийных ЗРК "Тор-М2ДТ" российские войска получили в ноябре 2018 года.