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Сообщение о поставках дополнительных четырнадцати танков Challenger 2 вооруженным формированиям киевского режима оказалось дезинформацией.

Как отмечает "РГ: русское оружие", по крайней мере, Министерство обороны Великобритании опровергло заявления украинского посла в Соединенном Королевстве Вадима Пристайко, заявившего, что общее количество направляемых ВСУ тяжелых боевых машин данного типа составит двадцать восемь единиц.

Высказывания дипломата названы оговоркой. Поэтому, по всей видимости, лишь обозначенные ранее число танков - 14 штук - поступит в десантно-штурмовую бригаду - 25-ую, за понесенные большие потери прозванную "аэромогильной".

В настоящее время экипажи осваивают Challenger 2 на одном из британских полигонов, правда пока демонстрируется лишь подготовка механиков-водителей, которым предоставлен ходовой тренажер, выполненный в виде шасси без орудийной башни.

Непонятна ситуация со 155-мм самоходными артиллерийскими установками AS-90, Пристайко также сообщал об увеличении их числа на девять штук - до тридцати трех. Эти данные пока никем не были опровергнуты.

Обучение обслуги этих орудий осуществляется на одном военном объекте с танкистами и экипажами бронетранспортеров Bulldog.