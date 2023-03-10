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РИА Новости

Власти Херсонщины заявили об усилении системы ПВО в регионе

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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Сальдо: в Херсонской области усиливают систему ПВО, чтобы минимизировать обстрелы региона

МОСКВА, 8 марта/ Радио Sputnik. Систему ПВО укрепляют в Херсонской области, чтобы защитить регион от обстрелов со стороны ВСУ, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".

"Эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты", – приводит его слова РИА Новости.

Сальдо отметил, что спецподразделение ПВО занимается дезактивацией снарядов, в том числе, выпущенных ВСУ из РСЗО HIMARS. Врио главы региона добавил, что украинские войска по указке западных "партнеров" продолжают обстрел мирных жителей.

По словам Сальдо, в Херсонской области выстроена глубоко эшелонированная система обороны. Он добавил, что в целях безопасности будет усилен контроль на блокпостах .

Ранее радио Sputnik сообщило, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о тренировках сил ПВО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
HIMARS
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