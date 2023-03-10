Разведка США: Китай начал переориентацию своих ядерных сил

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

Американская разведка: КНР перестраивает ядерные силы для противостояния США

МОСКВА, 8 марта/ Радио Sputnik. Китай наращивает свои ядерные возможности, чтобы противостоять США, говорится в ежегодном докладе американской разведки.

"Поскольку китайские лидеры пришли к выводу, что их ядерные возможности недостаточны, Китай переориентирует свои ядерные силы для стратегического противостояния с Соединенными Штатами", – приводит РИА Новости фрагмент документа.

Авторы доклада отмечают, что руководителей КНР якобы "беспокоит тот факт, что из-за растущего напряжения двусторонних отношений, модернизации ядерного арсенала США и улучшения неядерных возможностей НОАК повысилась вероятность нанесения первого ядерного удара со стороны США".

В документе также подчеркнули, что китайская сторона не станет соглашаться на договоры, которые бы закрепляли превосходство США или России в сфере ядерных возможностей.

Представители разведсообщества США, предупредили, что "растущая уверенность Пекина в своих ядерных возможностях может... привести к увеличению обычных конфликтов". Кроме того, в докладе отмечается, что "Китай строит сотни пусковых шахт для МБР".

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