Слуцкий назвал неприкрытой ложью высказывания Блинкена о причинах начала СВО

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, госсекретарь США отрицает фактор угрозы расширения НАТО на Восток

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очевидной и неприкрытой ложью слова госсекретаря США Энтони Блинкена о причинах начала специальной военной операции, а также отрицание им фактора угрозы для России и расширения НАТО.

"Из нового в хрониках империи лжи: госсекретарь США Энтони Блинкен отрицает фактор угрозы расширения НАТО на Восток. Он настаивает: "Речь никогда не шла о расширении НАТО или об угрозе безопасности России". А причины украинского конфликта, в его интерпретации, кроются якобы в идее руководства России лишить независимости Украину", - написал парламентарий в своем Telegram-канале во вторник.

"Говорить о том, что Соединенные Штаты переворачивают ситуацию с ног на голову, уже нет смысла. Слова Блинкена - очевидная и неприкрытая ложь", - подчеркнул он.

По словам депутата, американских политиков не сдерживают ни признания их коллег о подготовке "к войне с Россией чуть ли не с 2014 года, ни обнародованные на весь мир неоднократные предупреждения Москвы о недопустимости приближения НАТО к российским границам с предложением подписать соответствующие договоры". "Нам же тогда ясно говорили про политику открытых дверей альянса, в том числе для Украины. Империя лжи, как есть! И ее верные адепты во всей своей красе", - заключил он.