Польша готова передать Украине свои МиГ-29

Анджей Дуда заявил, что в будущем Киеву необходимо будет поставить F-16

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Польша готова поставить Украине находящиеся на ее вооружении истребители МиГ-29. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в вышедшем в эфир в среду интервью телеканалу CNN.

"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать. Я уверен, что Украина сможет их использовать, потому что у Украины есть в настоящее время пилоты, умеющие управлять этими машинами", - сказал он.

Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине необходимо будет поставить F-16. "Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно", - добавил он.

17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава готова поставить Украине истребители МиГ-29, но только в коалиции с другими странами НАТО.