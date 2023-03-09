Глава разведки США заявила, что Пекин оказывает Москве содействие "в контексте" СВО

Эврил Хейнс отметила, что сотрудничество КНР и РФ продолжает углубляться

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Американская администрация фиксирует активизацию сотрудничества России и Китая "во всех секторах", Пекин оказывает Москве содействие в контексте специальной военной операции на Украине. Такую версию изложила в среду директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса.

Она отметила, что сотрудничество КНР и РФ продолжает углубляться. "Мы не считаем, что они станут такими же союзниками, какими являемся мы с союзниками по НАТО. Но тем не менее мы видим наращивание [взаимодействия] во всех секторах", - сказала Хейнс.

"Мы видим, что они оказывают помощь России в контексте конфликта", - утверждала она, говоря о Китае. По мнению Хейнс, китайской стороне "все более неудобен уровень помощи" и она якобы "не стремится делать это так же публично, как в иной ситуации, учитывая связанные с этим риски для репутации".